Nano y Hugo, al rescate del Fútbol Emotion Zaragoza

Doble refuerzo de lujo para restacar al Fútbol Emotion Zaragoza. El conjunto aragonés se ha reforzado en esta segunda vuelta de la liga de Primera División con Hugo Bernárdez y Nano Modrego, que regresa a la disciplina zaragozana y de la mano de Santi Herrero, quien cogió el destigo del destituido Arturo Fernández. Ambos llegan al Emotion para aportar su experiencia yayudara la escuadra asalirde lospuestospeligrososdelaclasificación.

Los dos jugadores, que se han presentado oficialmente este jueves, firman hasta final de temporada y cuenta con pasado en el club que preside José Ramón Moreno. Hugo ha destaca el optimismo de la plantilla: "El vestuario me ha sorprendido porque tiene el convencimiento de que esto se va a sacar. Venimos a sumar en todo lo que podamos".

Por su parte, Nano Modrego afronta su cuarta etapa en el equipo de su ciudad. Un jugador que viene a aportar experiencia. “He vivido situaciones similares a la que estamos ahora. Puedo aportar calma y mucho trabajo. Vengo con una motivación extra, pues he estado seis meses sin jugar a fútbol sala. Vuelvo a hacer lo que más me gusta y lo que mejor se me da. Estaba deseando poder ayudar. No me lo pensé ni un segundo”.

"Estamos convencidos de que en esta segunda vuelta todos vamos a sumar y con nuestro esfuerzo sacaremos la situación adelante"

En la presentación, también ha estado el máximo responsable de la entidad zaragozana, José Ramón Moreno, quien afirmaba que “estamos muy contentos de poder completar la plantilla con Hugo y Nano. Van a ayudar a darle otra cara al equipo”. El presidente ha asegurado que "estamos convencidos de que en esta segunda vuelta todos vamos a sumar y con nuestro esfuerzo y compromiso sacaremos la situación adelante”.

El Fútbol Emotion recibe este viernes al Cartagena (20.30)

Los dos estarán para el partido de este viernes, 17 de enero, que el Fútbol Emotion va a disputar en el pabellón Siglo XXI. La escuadra aragonesa recibe al Jimbee Cartagena FS (20.30, LaLigaSportstv) en busca de la primera victoria del año. Es el segundo fin de semana consecutivo que el Emotion juega como local

El Fútbol Emotion quieren repetir ante su afición la buena versión ofrecida frente al Barça en algunos compases del partido y sumar un triunfo con el que dejar atrás la mala dinámica de cinco encuentros consecutivos sin puntuar. La escuadra blanca, 14ª en la tabla con solo 10 puntos, quiere brindar con su hinchada un éxito que le permita distanciarse de los puestos de descenso a Segunda División.