Nano Modrego regresa al Fútbol Emotion Zaragoza

Nano Modrego vuelve al Fútbol Emotion Zaragoza. El pívot de 39 años, toda una referencia del fútbol sala aragonés, regresa al club en el que ha disputado 13 temporadas tras estar desde el pasado mes de agosto en la disciplina del CD Cuarte de Tercera División de fútbol once, donde ha jugado un total de 14 partidos y ha marcado un tanto.

El atacante regresa a la entidad zaragozana después de no prolongar su estancia en el Fútbol Emotion por desaveniencias con el extécnico del club, Arturo Santamaría. "El entrenador –destituido el día de Reyes– no contaba conmigo. Tiene todo el derecho a hacerlo, pero las formas me han dolido mucho. Sabiendo la idea que yo tenía de seguir el que no me lo transmitiera mirándome a la cara me duele bastante", declaró Nano a este diario en el mes de julio. Ahora, tras la destitución del que fuera portero del equipo la temporada pasada, por la mala situación del club, igualado a puntos con el Aspil Jumpers Ribera Navarra que marcaba el descenso, y el regreso a los banquillos de Santi Herrero, Fernando ‘Nano’ Modrego vuelve a la que fue su casa.

El jugador zaragozano regresa a la Primera División del fútbol sala, una competición en la que suma casi 450 goles y en la que ha jugado más de 20 campañas sumando sus tres etapas en el equipo zaragozano y sus temporadas en el Benicarló Onda Urbana, el Gestesa Guadalajara, el Caja Segovia, el Ríos Renovables Ribera Navarra y el Inter Movistar. El Fútbol Emotion Zaragoza apuesta por el retorno de uno de sus puntales en los últimos años para tratar de lograr revertir la mala dinámica en la que se encuentra el equipo y mantener la categoría. El próximo encuentro de los zaragozanos les enfrentará al Jimbee Cartagena FS este viernes 17 a partir de las 20.30 en el pabellón Siglo XXI.