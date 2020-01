Porfirio Fisac:"Iberostar Tenerife es un equipo muy sólido y que juega muy bien"

El entrenador de Casademont Zaragoza ha destacado en la mañana del viernes las virtudes del Iberostar Tenerife, rival de los aragoneses en el último partido de la primera vuelta (mañana sábado a las 20.30) de la Liga Endesa. "Es un equipo muy sólido y que juega muy bien", ha advertido el técnico.

"Huertas domina el baloncesto, López y Lundberg empujan desde atrás, dándole ritmo al equipo, luego tienen tiradores como Salin o Yusta", ha destacado Porfirio Fisac analizando el perímetro aurinegro. "Jugadores físicos como Konaté o Díez y por dentro, dos cuatros tiradores como Suárez y Gielo, un Shermadini que marca diferencias, además de haber vuelto a fichar a Bogris", ha continuado.

"Llevamos un tiempo despistados, hemos perdido esa mala leche que tenemos que tener", ha señalado. "Necesito más solidez de todo el mundo, sufriendo por cada balón", ha añadido. "Lo de la Copa y ser cabezas de serie hay que olvidarlo ya y pensar en el futuro", ha demandado. "Estamos un poco indefinidos", ha señalado tras haber conseguido metas que, a priori, no figuraban en la hoja de ruta del equipo. "No luchamos por nosotros mismos sino por Basket Zaragoza y ser cada vez mejores", ha justificado. "Estamos despistados, me siento incómodo con tanto elogio", ha insistido. El técnico segoviano ha solicitado también el apoyo de la marea roja para el partido de mañana en el pabellón Príncipe Felipe: "No nos veo preparados mentalmente ni por tiempo ni por trabajo para ganar este partido y por eso necesito a la grada más que nunca para que nos empuje".

Para este choque será baja prácticamente segura Rodrigo San Miguel. "Le están haciendo pruebas y hay que ver cómo evoluciona, pero puede estar de baja varias semanas", ha apuntado Porfirio Fisac. Una preocupación que se une a la de un Javier Justiz, que continúa entre algodones."Sigue trabajando a cuenta gotas y veremos si puede estar para el partido", ha informado el segoviano. "No me gusta tener bajas y menos ante un rival con tablas, sólido, con las ideas claras y jugadores que conocen la liga", ha advertido el técnico