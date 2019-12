Nadal, premiado por partida triple antes de viajar a Abu Dabi

Rafa Nadal no para de sumar galardones en 2019. Y no todos en la pista. El balear que esta campaña ha ganado Roland Garros, US Open y Copa Davis, fue nombrado por cuarta vez campeón del mundo por la Federación Internacional de Tenis y logró el premio a la deportividad del circuito tras la votación de los tenistas que participan en el ránking en la gala de los premios de la ATP. Es su segundo Premio Stefan Edberg consecutivo y el tercero de su carrera para el manacorí, referente tanto dentro como fuera de la cancha. De hecho, antes de viajar a Abu Dabi para unos partidos de exhibición (Karen Khachanov será la primera prueba con vistas al curso 2020 y la finals sería contra el ganador del Stefanos Tsitsipas-Novak Djokovic) Nadal recibió la Cruz de Plata al mérito de la Guardia Civil por su reciente colaboración para promocionar la Liga Nacional Interuniversitaria de Retos en el Ciberespacio, que le había concedido el instituto armado con motivo de la patrona y que no pudo recibir en octubre.

Cuando la Guardia Civil celebró en Palma los actos de la patrona el pasado 11 de octubre, Nadal no pudo acudir, por lo que ha recibido ahora la distinción. En su discurso de agradecimiento, Nadal -que en 2019 también se casó-calificó como "un verdadero honor" recibir este reconocimiento y ha agradecido" la gran labor que hace la Guardia Civil día a día. Cuando os vemos a vosotros, los ciudadanos nos sentimos más seguros y mejor acompañados", ha asegurado a los guardias civiles. La Cruz de Plata reconoce su "brillante labor" como embajador de la ciberliga que ha desempeñado "de manera excepcional", detalla Ceña.

Coincidiendo con el 175 aniversario, la Guardia Civil ha llevado a cabo esta primera Liga Nacional Interuniversitaria de Retos en el Ciberespacio, una iniciativa pionera para captar talento juvenil que fue presentada en junio por el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Nadal protagonizó el vídeo promocional de la Cyberleague, en el que "retaba" a los estudiantes a demostrar todo lo que sabían sobre ciberseguridad. La competición tuvo lugar entre septiembre y noviembre. Los ganadores de esta primera ciberliga fueron el equipo Hackit de la Universidad de Granada en la modalidad de equipos, y el estudiante de la Universidad Autónoma de Madrid, José Ignacio García Gómez, en la modalidad individual.

Además, también ha sido reconocido con el Premio de Convivencia por su "solidaridad con los más vulnerables, haciendo del deporte y la educación una auténtica escuela de convivencia" hace solo unos días, según anunció el presidente del Real Patronato del Museo Nacional del Prado, Javier Solana, durante la rueda de prensa que ha ofrecido en Valencia tras presidir la reunión del jurado del XXVIII Premio de Convivencia de la Fundación Broseta.

Australia: Copa ATP y Abierto en enero

Nadal, tras Abu Dabi pasará la Navidad con su familia y luego se desplazará a Australia para defender de nuevo a España en la Copa ATP (3 al 12 de enero), otra nueva competición por equipos en la que también estarán Roberto Bautista, Pablo Carreño, Feliciano López y Albert Ramos. Francis Roig, uno de los entrenadores del mallorquín, será el capitán.

Será un test previo al Abierto de Australia (del 20 de enero al 2 de febrero), primera opción para igualar a Roger Federer en Grand Slams (20 tiene el suizo) antes de su feudo privado, Roland Garros. Esta campaña le deja la opción de lograr un tercer oro olímpico en Tokio si bien él, a sus 33 años, prefiere centrarse solo en lo más inmediato.