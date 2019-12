Fisac: "El partido contra Unicaja es para hombres, para gente con hambre"

El entrenador del Casademont Zaragoza, Porfirio Fisac, ha señalado que el encuentro que enfrentará a su equipo con el Unicaja en terreno malagueño este sábado es "un momento de hombres, de gente que tiene hambre".

"Ellos son un club muy difícil para sacar un resultado positivo pero solamente lo lograremos si somos un equipo con mucha hambre, con mucha necesidad y con muchas ganas de seguir jugando un grandísimo baloncesto", ha destacado en rueda de prensa.

El preparador del equipo aragonés ha comentado que el conjunto andaluz cuenta con un entrenador, Luis Casimiro, "con las ideas claras".

NOTICIAS RELACIONADAS El 2019, el año de los récords del Casademont Zaragoza

"Es un técnico que siempre hace muy buenos resultados, que logra grandes objetivos y es un club hecho para menesteres grandes y que ha recibido el empujón de la llegada de Darío Brizuela, que es uno de jugadores por los que siento admiración, al igual que Jaime Fernández, porque son jugadores de talento, valientes y que miran el aro", ha añadido.

Igualmente ha explicado que Unicaja es un equipo "que juega bien, que anota fácil y que tiene mucha determinación", además de ser un conjunto "muy compacto y completo".

Individualmente ha destacado la figura de Carlos Suárez, del que ha comentado que "marca territorio desde hace varios años" y esta siendo "un referente" en Unicaja "a la hora de saber hacer las cosas".

"Es de esos jugadores que han evolucionado y que le da a Unicaja una tranquilidad y un saber estar importantes", ha apostillado.

También ha elogiado el potencial exterior del equipo malagueño y, a este respecto, ha subrayado que, como ocurre con el Valencia o el Baskonia, no tiene solo una gran línea exterior sino que posee dos.

El técnico de Fuenterrebollo (Segovia) ha apuntado que su equipo no piensa en lograr una plaza entre los cuatro primeros para la Copa del Rey.

"Hasta que las matemáticas no dicen que sí es que no. Luchamos por objetivos individuales, por demostrar el baloncesto que tenemos pero también por estar lo más arriba posible siempre dentro de nuestras posibilidades y cada partido para el profesional no significa ganar o perder significa ser honesto, valiente y capaz de tener hambre", ha resaltado.

Para Fisac lo prioritario es lograr doce victorias antes de que acabe la primera vuelta porque es un objetivo de club, un reto personal y es "historia" para el conjunto aragonés.

El entrenador del conjunto "rojillo" ha recordado a su plantilla que un gran profesional no lo es hasta que lo consigue todos los días.

"Estamos ahora en un grado de exigencia máxima todos los días. Nuestro grado de intensidad tiene que ser máximo en las competiciones que disputemos. Si queremos ser algo más de lo que somos, si queremos crecer y que el club crezca tenemos que competir dos o tres días por semana al mismo nivel y esto independientemente de la liga en la que estemos.