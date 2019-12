Arcas y Samitier se presentan con Movistar

Con los aragoneses Jorge Arcas (Sabiñanigo) y Sergio Samitier (Barbastro), uno de los prometedores fichajes de la escuadra para la nueva temporada, el equipo Movistar arranca motores en un año de profundas novedades. «El buen rollo es importante y cuando hay unión la unión hace la fuerza. Si nos llevamos bien fuera de la bici dentro se verán los resultados». Es palabra de Alejandro Valverde en la presentación de Movistar Team, que cumple 10 años como patrocinador de la escuadra Abarca, después de la salida de nombres importantes como Nairo Quintana, Mikel Landa y Richard Carapaz. «Es un año de muchos cambios, desde el material hasta los compañeros, y tenemos muchos corredores jóvenes. Marc (Soler) tiene que dar el salto y ha demostrado que puede hacerlo y Enric (Mas) lo demostró en la Vuelta, aunque tiene que dar ese salto que le queda, porque además va a tener un equipo alrededor de él para el Tour», insiste el murciano.

El carismático corredor, que lucirá un maillot de campeón de España con el arcoiris en las mangas y cuello, espera «hacerlo bien en las clásicas, en la Vuelta a España y el Mundial, pero sobre todo en los Juegos Olímpicos de Tokio», prueba para la que quizá tenga que sacrificar el final del Tour, ya que apenas hay una semana entre ambas fechas. Valverde será el referente de un equipo con muchas caras nuevas (14) y jóvenes -con dos contrastados como Dario Cataldo y Davide Villella- que debe estar liderado por los citados Enric Mas y Marc Soler, que no pararon de bromear entre ellos y lanzarse puyas en público.

El balear le pidió al catalán que «no se queje si Valverde le manda tirar en Andorra», en referencia a la reacción que tuvo en la Vuelta cuando Nairo Quintana le sugirió lo mismo. «Enric me putea un poco, siempre estamos con la broma pero en carrera no habrá ningún problema. Siempre hay tensión pero el tema es saberla desviar fuera de la bici que suele ser lo que crea el conflicto», insiste Soler, protagonista de uno de los momentos más tensos del documental 'Inside Movistar', seis episodios en los que se muestra la parte oculta de una temporada convulsa, pero con victorias.

Todos en Movistar esperan un ambiente distinto. «Somos buenos amigos, tenemos buen rollo y eso marcará la temporada. Rodearse de gente que ande bien y con buen ambiente. Ya se que el año pasado hubo más tensión, pero el equipo ha cambiado, espero que para mejor», explicó un Mas que, tras unas semanas de convivencia, define al equipo como «un grupo de amigos, no amigos íntimos, pero algo mas que compañeros».

De hecho Mas augura que eso será clave para poder luchar contra las grandes potencias del pelotón mundial, el Ineos y Jumbo Visma. «Tienen grandes equipos y económicamente son los más fuertes. Nosotros somos una gran familia y creo que vamos a tener un buen año. No me considero el líder único, aquí el líder es Valverde, de los mejores ciclistas en los 40 años del equipo. En las grandes habrá sitio para Marc y para mí».

El catalán asume que debe dar un paso adelante para confirmar aquellos triunfos en Niza 2018 y hace cuatro años en el Tour del Porvenir. «Tengo ganas de poder dar se salto, para ello llevo años trabajando y quiero demostrar mi nivel, con un poco más de responsabilidad y obtener resultados. Enric y yo estaremos para defender los colores del equipo. A mí la presión me gusta».

Por su parte el ciclista de Artá no oculta que estaría «encantado» en hacer dos grandes en 2020. «Aún no he decidido el calendario, pero me encantaría hacer dos grandes en 2020. Con 25 años sería un buen momento para intentarlo"

Eusebio Unzué quiso destacar las bajas que ha tenido el equipo - aunque no citó a Mikel Landa- y les agradeció su «esfuerzo» antes de destacar que a Mas y Soler les toca «pensar como líderes» en este nuevo proyecto. Ha llegado el momento de Marc Soler y Enric Mas, de pensar en cosas más importantes. Tienen que aprender definitivamente a correr como líderes, con esa responsabilidad, y es la idea con la que partimos en 2020«, si bien no quiere cargar de responsabilidad al balear, el 22 en el último Tour.

La ilusión, según Unzué, «se tiene cuando hay muchas novedades, muchas caras nuevas, que hay que ponerlas en marcha con motivación. Hay chicos con mucha calidad y la clase media del equipo también está creciendo año a año. El objetivo es que según pase el año no tengamos que echar en falta a los que se han ido. Además, la experiencia de Valverde nos tiene que servir para ponerla al servicio de todos los chavales que seguro que harán un máster con él».

Los recorridos de las tres grandes rondas por etapas para la próxima temporada marcarán un poco los elegidos para esas citas. «Vamos en Giro y Vuelta a la línea de carreras imprevisibles con recorridos en los que suele pasar de todo y el Tour, que antes era más previsible, hay que reconocer que ha hecho un recorrido muy diferente pasando por terrenos de Francia que entrañan gran dificultad. Eso nos va a ayudar a ver un Tour diferente al de otros años». Movistar comenzará a rodar en el Tour Down Under australiano masculino (19-26 enero) y en la Vuelta CV Féminas (9 de febrero),