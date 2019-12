Lamúa: "No podemos fallar contra el Besiktas"

El entrenador ayudante del Casademont Zaragoza, Sergio Lamúa, ha declarado que en el partido que enfrentará este miércoles a su equipo contra el Besiktas turco en terreno aragonés, perteneciente a la Liga de Campeones, no pueden fallar.

"Hay que ganar, no solo por la derrota del miércoles pasado en casa contra el Telekom Baskets Bonn sino porque en propia pista hay que hacerse fuertes. Hay que vencer en los tres partidos que tenemos en casa e intentar sacar alguno fuera para asegurar la clasificación", ha destacado en rueda de prensa.

El Casademont Zaragoza no consigue alcanzar en la competición europea el mismo nivel que en la ACB, algo que para el encuentro ante el conjunto otomano esperan revertir.

"Hay muchos factores que hacen que no consigamos llegar al mismo baloncesto que en ACB. Primero que los equipos son mucho más físicos y eso no nos permite jugar a un ritmo tan alto, con tantos espacios y eso nos lleva a jugar más cinco contra cinco. Cuando esto ocurre hay un factor importante que es el tiro de tres puntos y no estamos siendo un equipo que tenga un buen porcentaje, lo que hace que se reduzca la anotación y tengamos los problemas que estamos teniendo", ha analizado.

Sin embargo, el técnico cree que en cuanto sean capaces de tener un punto más de agresividad, que ahora les está faltando en algún momento, y puedan jugar a campo abierto se irá enganchando más y se parecerán más a los partidos de ACB.

"Una de las claves del partido del encuentro de este miércoles es que el ritmo de partido sea lo más alto posible para sentirnos cómodos, algo que apenas ha ocurrido en la Liga de Campeones", ha apuntado.

Sobre el rival ha explicado que llega "en un momento de necesidad" porque al igual que el conjunto aragonés tiene que asegurar los partidos de casa el Besiktas no puede dejar escapar la victoria este miércoles pues el Casademont le doblaría en triunfos y le haría muy complicado clasificarse para la siguiente ronda.

"Es un equipo muy compacto, con muy buenos nombres, con jugadores que han estado en Euroliga como Jordan Theodore, McKissic, que está dominando la competición en el puesto de tres, y un cinco muy joven y muy bueno como McAdoo y luego cuenta con jugadores turcos con muchísima experiencia y capacidad de juego", ha analizado.

Lamúa ha avisado de que el Besiktas llegan en un momento bueno después de ganar el pasado domingo en la Liga turca y que la necesidad que tienen de ganar les va a hacer un equipo "muy peligroso".

"Tienen mucho uno contra uno, juegan bien a pista abierta y físico para jugar muy intenso. Es un equipo que partía como uno de los favoritos pero está en las últimas posiciones lo que demuestra la igualdad del grupo", ha resaltado.

El entrenador ayudante del Casademont Zaragoza ha señalado que correr es su estilo de juego y que tienen que intentar jugar "corriendo" y que sus hombres altos lleguen los primeros para poder jugar interior y tener así una ventaja, pero que para eso hay que hacer "un buen trabajo defensivo, un trabajo de rebote" que les está faltando en la competición europea.

"Estoy convencido de que el equipo va a dar el 120 por 100 en esta ocasión por la importancia que tiene el encuentro", ha asegurado Lamúa, que ha pedido a la afición su apoyo ante la importancia del partido.

"Me gustaría mandar un mensaje de que el equipo necesita el apoyo de la 'marea roja' para que acuda al pabellón y apoye al equipo. Necesitamos a nuestro público para jugar con un sexto jugador y poder sacar adelante el encuentro", ha subrayado.