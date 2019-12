Los árbitros tendrán contrato de trabajo, Seguridad Social y reconocida su laboralidad

Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol (FEF), anunció en la Asamblea General Extraordinaria de esta institución que los árbitros tendrán un contrato de trabajo, Seguridad Social y reconocida su laboralidad en la temporada 2020-2021, lo que supondrá dar respuesta a una exigencia histórica del colectivo arbitral. Ello supondrá un cambio en la relación contractual que los colegiados tienen con la FEF, que hasta el momento consiste en un reintegro de gastos por desplazamientos o estancias. Se pasará así de una relación administrativa a una relación laboral y los árbitros serían incorporados de forma obligatoria al régimen de la Seguridad Social, de la que hasta ahora estaban excluidos.

NOTICIAS RELACIONADAS Los árbitros españoles serán los mejor pagados del mundo

La FEF contará el próximo año con un total de 317 millones de euros (concretamente 316.894.304,36 euros) para el desarrollo del fútbol, una cifra que supera en 92 millones de euros las cuentas del 2019, gracias a la duplicación de los ingresos recibidos por esta institución en tan solo 19 meses. Las cuentas aprobadas en la Asamblea tienen entre sus principales novedades que "el fútbol profesional recibirá 55 millones de euros y las ayudas dirigidas a los clubes no profesionales (Segunda División B y Tercera División), al fútbol femenino y otras competiciones de ámbito estatal, pasarán de 23 a 53 millones de euros, un crecimiento del 130%. Son el resultado del Programa Impulso 23 y de los nuevos compromisos adquiridos por la FEF con el fútbol femenino".

Asimismo, por primera vez "se recibirán 12,3 millones de euros procedentes de la UEFA destinados íntegramente al desarrollo del fútbol juvenil; también habrá otros 4,2 millones de euros para la organización de la Euro 2020 del organismo europeo del fútbol. No obstante, una de las subidas más significativas en ingresos, que no gastos, la protagonizan los sponsors, con casi 11 millones de euros más que en la pasada temporada. Junto a ellos, casi 1 millón de euros más en ingresos por derechos de imagen y publicidad; 8 millones de euros más por los derechos de retransmisión y 4 millones de euros más, hasta llegar a los 11,5 millones, en los ingresos por la venta de entradas de los partidos de las selecciones".

En cuanto a los gastos presupuestados, desde la FEF creen "importante señalar que nunca serán mayores que los ingresos, y los más importantes son los dirigidos a la organización de la final de la Copa de S.M. el Rey y a la Supercopa, además las competiciones que organiza la FEF, que incluyen todas las concentraciones y estructura para sacar adelante las mismas y al citado apoyo al fútbol no profesional. Los presupuestos para 2020 contemplan un escenario de reformas y cambios que se ha ido poniendo en marcha en los últimos meses. Así, durante el último año, "la FEF ha asumido la comercialización de los derechos audiovisuales de la Copa; ha puesto en marcha un nuevo formato de la Supercopa de España; ha creado un nuevo modelo de fútbol femenino así como el Programa Impulso 23 para clubes de Segunda División B y Tercera División. Asimismo, en este año se recibirán ingresos de la UEFA para organizar la fase final de la Eurocopa 2020 y pagos de solidaridad para el desarrollo del fútbol juvenil".

"Mayor transparencia"

La Federación insiste que "está consolidando el modelo de buenas prácticas de gestión, en el que destaca una mayor transparencia en su actividad, cumpliendo los objetivos de eficacia y eficiencia". De hecho, Rubiales insistió en su intervención insistió que la FEF ha obtenido la máxima nota en la tercera edición del Índice de Transparencia de las Federaciones Deportivas. Este dato avanzado por el presidente -que es oficial, aunque no es público todavía-, significa mejorar nada menos que 73 puntos en apenas 20 meses. Asimismo, el presidente también ha hecho referencia a la aprobación del Código Ético de la Federación, que incluye obligaciones para garantizar una buena gestión en el fútbol y conductas ejemplares y que será aplicable también a las federaciones autonómicas, la Liga de Fútbol y la Liga de Fútbol Sala.

La no difamación y la no discriminación son partes fundamentales de este código, que "busca la protección de la integridad, tanto física y como mental. En este sentido, se recoge que no se permitirá el acceso a los estadios de banderas, pancartas u otros objetos que inciten al odio, denigren o sean humillantes para personas o instituciones". Además contempla sanciones que van desde los 5.000 a los 100.000 euros, además de inhabilitaciones para ejercer actividades relacionadas con el fútbol federado.