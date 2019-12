El CV Teruel acude a Manacor en pos de la victoria

El CV Teruel afronta este sábado un importante partido contra el CV Manacor -a las 19.00 en el polideportivo balear Miquel Ángel Nadal- de cara a situarse en la tabla como cabeza de serie -uno de los dos primeros puestos- y entrar directo a semifinales en la competición por la Copa del Rey, el segundo título en juego de la temporada, que tendrá lugar del 7 al 9 de febrero en Palma de Mallorca.

La escuadra naranja tendrá que derrotar a los manacorís y llevarse tres puntos a su casillero si no quiere jugárselo todo en el último encuentro de la primera vuelta, el que tendrá lugar el próximo 21 de diciembre en el pabellón turolense Los Planos y que le enfrentará al correoso Urbia Voley Palma. Los turolenses están ahora en segunda posición empatados en puntos con el primero, Unicaja Almería, y el tercero, Urbia Voley Palma, pero los puestos aún pueden cambiar en función de los resultados que se obtengan este fin de semana.

No obstante, el entrenador del CV Teruel, Miguel Rivera, ha considerado esta mañana que el encuentro de este sábado no es determinante para obtener un mejor puesto de partida en la Copa del Rey pues, aún en caso de perderlo, una victoria sobre el Urbia Voley Palma devolvería al equipo a la parte más alta de la clasificación. Ha añadido que, pase lo que pase en Los Planos en las próximas horas, ello no supondrá ganar o perder el título, que es lo importante y por el cual va a pelear seguro al estar ya clasificado entre los seis primeros de la tabla.

Dicho esto, Rivera ha resaltado que la plantilla turolense viaja este sábado a Manacor “a traer los tres puntos”, y ello superando un partido que no se presenta nada fácil, pues el técnico naranja espera al otro lado de la red un equipo y una afición “animosos y fervientes” y una cancha en la que lograron ganar la temporada anterior, pero “después de pasarlas canutas”.

El entrenador del Manacor, Jaume Febrer, ha declarado en algunos medios de comunicación que su conjunto saldrá a la cancha a intentar poner las cosas difíciles y a dar la cara en un partido que se les presenta complicado. Pero Miguel Rivera ha destacado que no bajará la guardia ante un equipo “que está yendo de menos a más y juega bien”. Según ha advertido, el rival del CV Teruel cuenta con "muy buenos colocadores y receptores”.

A cambio, el CV Teruel se encuentra en racha, tras derrotar de forma consecutiva al actual líder de la clasificación, el Unicaja Almería, y al Textil Santanderina. Tras su buen estado de ánimo se encuentra un equipo en plena forma que ha logrado superar los desajustes que le hicieron tropezar al inicio de la temporada. Y todo ello, a base de trabajar “muy duro” toda la semana, como ha explicado Rivera.

El entrenador turolense ha expresado su “brutal confianza” en los jugadores del CV Teruel. “Trabajan bien y cada uno de ellos tiene un enorme potencial”, ha dicho. Pese a ello, Rivera cree que el equipo tiene por delante todavía “un amplio margen de mejora”.

A la ciudad de la isla de Mallorca viaja toda la plantilla, pues los doce jugadores están disponibles para hacer frente al rival balear, si bien los dos juveniles se quedan en Teruel. “Mi única preocupación ahora es ganar al Manacor”, ha subrayado.