Porfirio Fisac: "El Fuenlabrada es uno de los equipos que más mérito tiene"

El Casademont Zaragoza buscará este domingo ante el Montakit Fuenlabrada regresar a la senda de la victoria. El conjunto zaragozano cayó derrotado por el Bonn el pasado miércoles en el pabellón Príncipe Felipe y este fin de semana buscará continuar sumando victorias en Liga Endesa ante el calor de su hinchada. "El Fuenlabrada es uno de los equipos que más mérito tiene en cómo lo están haciendo. Es para mí uno de los que peor han sido tratados por las lesiones", ha apuntado Porfirio Fisac sobre el equipo madrileño. "Tienen jugadores que conocen muy bien la Liga, interiormente tienen un juego enérgico y también hay gente joven de la cantera. Para mí es un equipo que tiene muchísimo mérito y vienen de ganar en Vitoria haciendo un partidazo", ha incidido el técnico.

El partido del domingo volverá a reunir al conjunto zaragozano con algunos viejos conocidos con pasado rojillo: Tomás Bellas, Álex Urtasun y Jota Cuspinera. A este último, que fue técnico del equipo zaragozano en la temporada 2017-2018, ha alagado Fisac en rueda de prensa: "Desde aquí felicitar a Jota Cuspinera, que ha conseguido que las lesiones no les afecten". También mostró su alegría el técnico del equipo zaragozano a dos jugadores que realizaron parte de la pretemporada con el Casademont Zaragoza este pasado verano: Nico Richotti y Álex Urtasun: “También quiero felicitar a dos jugadores que me alegro muchísimo de que tengan contrato y que nos ayudaron muchísimo Me parecen dos grandes jugadores y ambos han tenido mucho mérito de ayudarnos a estar en un buen momento. No tenía ninguna duda de que jugarían a buen nivel”.

El técnico segoviano ha hablado también de la situación del equipo de cara a la Copa del Rey, que arranca en febrero en Málaga: "Nos estamos jugando el último pase. Y tiene que ser con ese grado de sacrificio, empuje y velocidad que hemos tenido hasta ahora, pero también con inteligencia y concentración", ha advertido. "A mí lo único que me preocuparía es que tuviéramos dudas a la hora de tirar. Quiero que sigan tirando porque es nuestro juego y este conlleva un desacierto en momentos determinados. Ellos tienen que ser todo lo valientes posible", ha exigido a sus pupilos en rueda de prensa.

Fisac también ha hablado del rendimiento de Hlinason, que en los últimos partidos ha aumentado sus prestaciones y su dominio del rebote fue clave en la histórica victoria ante el Real Madrid. "Yo no me caso con nadie, Justiz y el resto que se pongan las pilas porque Hlinason está dando pasos hacia delante", ha demandado. Del joven islandés, el entrenador de Casademont Zaragoza ha apuntado: "Trabaja como un animal cada día, da gusto verle. He tenido pocos jugadores con ese grado de sacrificio y de trabajo y que encima tú le chillas y el te sonríe como diciendo: dame más que no tengo problema".