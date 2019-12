El regreso de Seibutis, cada vez más cerca

Renaldas Seibutis se encuentra cerca de poder regresar a ejercitarse con el resto de sus compañeros del Casademont Zaragoza a las órdenes de Porfirio Fisac. El escolta lituano de 34 años, muy importante en la gran temporada que completó el conjunto rojillo el curso pasado, sufre de una lesión de espalda desde verano, que lo ha tenido apartado de la actividad lo que va de campaña.

En la mañana del viernes, Porfirio Fisac se ha referido a él en rueda de prensa, después de que el pasado miércoles se le viera junto a sus compañeros en la derrota del conjunto zaragozano ante el Telekom Baskets Bonn en la Champions League. "Siempre hay que tener la delicadeza de que se trata de un tema de espalda que conlleva muchas molestias y dolores. Ahora mismo todavía no ha empezado a hacer nada en la pista. Tendrá su pausa, pero es verdad que la evolución va mucho mejor. Vamos a ver un poco el proceso, no me aventuro a decir cuánto tiempo tardará en volver porque hasta que no lo vea en la cancha no sé cómo va a ir. Vamos a tener paciencia, pero todavía le queda su recorrido", ha detallado.

El lituano, la temporada pasada jugó en todos y cada uno de los partidos de Liga Endesa, disputando un total de 953 minutos y con 424 puntos anotados, por lo que promedió 11.15 puntos por partido. Debido a su dolencia, el club zaragozano incorporó a Dylan Ennis, que está siendo muy importante en el último tramo de la actual campaña.

Las lesiones están siendo una constante en la primera plantilla del conjunto zaragozano y Porfirio Fisac se ha referido también en la mañana del viernes a este habitual contratiempo. "En el aspecto físico vamos dando pasos adelante para que todos estén en las mejores condiciones y que esos percances que vamos teniendo vayan evolucionando poco a poco”, ha declarado. "En principio podremos contar con todos aunque tendremos que ver cómo evolucionan", ha añadido el técnico segoviano respecto a la disponibilidad de sus jugadores de cara al choque de este domingo ante el Montakit Fuenlabrada.