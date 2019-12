Pablo Gállego se proclama campeón de la Copa Nicaragua

Pablo Gállego consiguió en la noche de ayer su primer título: la Copa Nicaragua. El jugador de 26 años formado en las canteras de Real Zaragoza y SD Huesca ha hecho historia al convertirse en el primer aragonés en ganar un trofeo en el país latinoamericano al vencer el Managua FC al Diriangén FC en los penaltis (4-3) tras empatar a cero los dos encuentros de la final por el entorchado.

El oscense fue el héroe de la noche al transformar el penalti decisivo. "No tengo palabras. Ha sido muy emocionante. Esto es un premio a la unión, al trabajo y al sacrificio", declaró tras el encuentro de ayer. Pablo Gállego fue titular y disputó los 120 minutos del encuentro. Si conseguía anotar un gol se llevaría el pichichi de la competición y en la segunda mitad se topó con el larguero, que le impidió además de conseguir ese reconocimiento individual, decantar la balanza en favor de su equipo y acercarle a la victoria y al ansiado trofeo.

Este título, además de ser muy importante para Pablo Gállego, al ser el primero en su haber, también lo es para su actual club, el Managua FC, ya que Nicaragua estrena este año la primera edición de la Copa. "Tengo muchas ganas de jugarla y más al ser contra uno de los equipos que más trofeos tiene. Podría levantar mi primer título", aseveró a este diario antes de la final.

Campeones de Copa. Sin palabras ⚽️🙏😭😭😭🌋🌋🌋🌋🇳🇮 pic.twitter.com/SZY5kBekPJ — Pablo Gállego 7 (@PabloGallego7) December 12, 2019

Gállego, que se formó en las canteras de Real Zaragoza y Huesca, tras debutar con el conjunto oscense, salió en el mercado invernal para jugar en el Sariñena. También pasó por otros clubes de Segunda División B como el Cacereño, el CD Lealtad y el CD Teruel. En enero de la temporada 2016-2017, Pablo Gállego emprendió su primera aventura en el extranjero. El aragonés llegó a la Primera División de Grecia, la Super League 1, para jugar en el AE Larisa. Tras esta primera experiencia en el extranjero, Pablo Gállego se marchó al KS Kastrioti Krujë de la Primera División de Albania, donde confiesa que "lo pasé un poco mal porque las costumbres del país son muy distintas y también estaba la barrera del idioma". Pero a pesar de ello fue el primer español en marcar un gol en los ocho partidos que jugó en aquella liga.

Esta es la segunda etapa de Gállego en el país centrocamericano pues ya jugó en el Real Estelí durante seis meses. "Estuvimos a punto de ser campeones, pero aunque marqué en la final ante el Diriangén, el mismo club al que nos enfrentamos este año, no conseguimos ganar. Tengo la espina clavada de poder conseguirlo este año", explicó antes de la final. Pablo Gállego ha conseguido así su primer título y quitarse esa espinita. En Nicaragua parece haber encontrado su lugar: "Me siento muy valorado. Me costó adaptarme, pero ahora me encuentro muy bien", asegura.