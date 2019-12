Fútbol Emotion y Colo Colo caen eliminados de la Copa del Rey

El Fútbol Emotion Zaragoza y el Azulejos Moncayo Colo Colo no lograron derrotar ayer a Hospitalet y Osasuna Magna, respectivamente, y cayeron eliminados de la Copa del Rey en la fase de dieciseisavos de final. El Fútbol Emotion lo hizo en los penaltis tras empatar a tres y el Colo Colo perdió por 3-4.

El Fútbol Emotion se medía al Hospitalet, rival que milita en el grupo tres de la Segunda División B, pero los de Arturo Santamaría cayeron derrotados. El conjunto zaragozano comenzó adelantándose con un gol de Retamar, pero el Hospitalet empató y en el minuto 13 le dio la vuelta al marcador. En el 18 Pedro Cary marcó un golazo que supuso la igualada, que reinó hasta el descanso.

Tras pasar por el vestuario, el Bellsport de Hospitalet tuvo las dos primeras ocasiones nada más sonar el pitido que reanudó el juego. Siguieron dominando los locales, aunque Pedro Cary encadenó dos ocasiones muy claras que podrían haber adelantado al conjunto zaragozano. El guardameta del Fútbol Emotion, Dani Álvarez, tuvo una noche muy activa y tuvo que intervenir durante todo el encuentro. El tiempo reglamentario finalizó con 2-2 y comenzó la prórroga. Marcó Víctor Tejel nada más empezar tras un pase de Villanueva. Pero no fue suficiente, el Bellsport marcó su tercer tanto y llevó el partido a los penaltis. Retamar, Tejel y Ortego marcaron, pero aún así no fue suficiente para que el Fútbol Emotion Zaragoza no cayera eliminado ante un rival de Segunda B tras errar Alí el penalti decisivo.

El Colo Colo, también eliminado

Por otro lado, el Azulejos Moncayo Colo Colo se midió ayer a un rival de la máxima categoría del fútbol sala nacional: el Osasuna Magna. El conjunto zaragozano cayó por un ajustado 3-4 y plantó cara a los navarros. Los azulones tuvieron opciones hasta el final de llevar el encuentro a la prórroga, pero finalmente cayeron derrotados a pesar de los goles de Pasamón y Ángel Gascón.

Al arranque del partido, Osasuna Magna se adueñó del balón, pero las ocasiones más claras fueron para el Colo Colo, aunque no las aprovechó y finalmente los navarros se adelantaron en el marcador. Pasamón igualó, pero Osasuna volvió a ponerse por delante y amplió su ventaja (1-3), aunque el marcador volvió a apretarse antes del descanso con el segundo de Pasamón.

Tras el descanso Eric Martel puso el 2-4 y Ángel Gascón hizo el definitivo 3-4 en un encuentro que, pese al resultado, debe servir a los de Alfonso Rodríguez para recuperar la confianza y revertir la mala situación en Liga, con el equipo en puestos de descenso.