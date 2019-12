Tomás Bellas y Jota Cuspinera regresan al Príncipe Felipe

Este domingo el Casademont Zaragoza recibirá este fin de semana la visita de unos viejos amigos. Jota Cuspinera, Tomás Bellas y Álex Urtasun llegarán este domingo con el Montakit Fuenlabrada para tratar de que su vuelta al pabellón Príncipe Felipe no sea en balde. Pero el conjunto zaragozano no se lo pondrá fácil y tratará de amarrar un triunfo que servirá para quitarse el mal sabor de boca tras el tropiezo del miércoles ante el Telekom Baskets Bonn en la Champions League, partido que acabó con la imbatibilidad del feudo rojillo en competición europea.

El equipo de la capital aragonesa se reencontrará en la decimotercera jornada de Liga Endesa con dos jugadores y un técnico con pasado rojillo. José Ramón ‘Jota’ Cuspinera fue el entrenador del conjunto zaragozano durante 18 partidos de la temporada 2017-2018. Un curso en el que el, por entonces Tecnyconta, peleó por no descender a LEB oro.

El preparador vasco, no tuvo un buen inicio y no consiguió la victoria hasta la quinta jornada ante el Andorra, cuando comenzó una racha de cuatro triunfos consecutivos, pero Cuspinera no logró hacer que el equipo se acostumbrase a ganar y terminó siendo destituido tras la derrota por 90-70 ante el Gran Canaria. Su relevo lo tomó Pep Cargol, que finalmente y con mucho sufrimiento, consiguió que el equipo zaragozano se mantuviera en Primera División. Tras su paso por Basket Zaragoza, Cuspinera regresó al Montakit Fuenlabrada en la temporada 2018-2019, logrando un decimotercer puesto con un balance de seis victorias y ocho derrotas en los 14 partidos que dirigió a los madrileños. A día de hoy, el Fuenlabrada llega al choque de este domingo (12.30) en el Príncipe Felipe en decimoquinto lugar con cuatro victorias y ocho derrotas en 12 jornadas.

Otro que regresa a la que una vez fue su casa es Tomás Bellas. El base de 32 años volverá seguro a ser aplaudido por la hinchada rojilla, que guarda un buen recuerdo de su paso por el club. El madrileño militó en las filas del conjunto zaragozano durante tres temporadas: 2015-2016, 2016-2017 y 2017-2018. Estuvo por lo tanto a las órdenes del que es su actual técnico, Jota Cuspinera. En su primer curso en el Felipe, Bellas sumó un total de 272 puntos en 882 minutos jugados en 34 partidos (en todos ellos partiendo del quinteto inicial), por lo que promediaba ocho puntos por partido.

En su segunda temporada (2016-2017) Bellas sumó 198 puntos en 824 minutos distribuidos en 30 encuentros deLiga, por lo que su promedio de puntos por partido fue de 6.6, y en su última campaña como rojillo en la 2017-2018, temporada en la que comenzó siendo pupilo de Cuspinera, su actual entrenador en Fuenlabrada, sumó 271 puntos en 853 minutos en 33 partidos, por lo que su promedio por encuentro fue el mayor de sus años en el equipo zaragozano (8.21).

El último de los jugadores que se reencontrará este domingo con el club zaragozano y su hinchada es Álex Urtasun. El escolta de 35 años vistió la zamarra rojilla hace algo más de tiempo que sus compañeros que también cuentan con pasado en el conjunto zaragozano. Urtasun militó en el club cuando este aún se llamaba CAI Zaragoza, en la temporada 2013-2014. En aquella única campaña consiguió 23 puntos en 78 minutos jugados en siete encuentros, por lo que su promedio fue de 3.28 puntos por partido. Después de aquel año en la capital del Ebro, Álex Urtasun pasó por varios equipos de la ACB y esta es su segunda etapa en el club madrileño tras haber pasado por sus filas en la temporada 2015-2016, en la que jugó en 36 encuentros un total de 388 minutos. En el curso actual, Urtasun ha jugado 186 minutos en siete partidos, anotando 97 puntos por lo que su promedio es de 13.8.

Pero aquella ya lejana temporada como rojillo no fue la única vez en la que el pamplonica estuvo entrenando en el Príncipe Felipe. Álex y su hermano gemelo Txemi, que militó dos temporadas en el equipo zaragozano en dos etapas distintas (2004-2005 con el equipo en LEB y 2017-2018, en Liga Endesa), estuvieron este verano ejercitándose durante la pretemporada bajo las órdenes de Porfirio Fisac. Ambos fueron invitados por el club, ante la participación en el Mundial de China de muchos integrantes de la primera plantilla. Tras esta estancia, Txemi se unió al Club Melilla Baloncesto de LEB y su hermano Álex regresó al Montakit Fuenlabrada.