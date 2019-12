El fútbol gaélico irlandés echa raíces en Zaragoza

Es muy común que cuando alguien pasa mucho tiempo alejado de su país natal eche en falta ciertas cosas. La gente, el idioma, la cercanía con los seres queridos, las culturas y tradiciones...Este fue el caso de un grupo de irlandeses afincados en Zaragoza, que en el año 2016 decidieron crear un equipo de fútbol gaélico masculino, un deporte popular irlandés que querían practicar en la capital aragonesa.

La primera plantilla que formó parte del Zaragoza GAA (Gaelic Athletic Association) estaba compuesta mayormente por irlandeses, galeses e ingleses. Había algún español, pero pocos. Poco a poco esa situación ha ido cambiando, aunque continúa habiendo mayoría británica. “El año pasado había sobre todo irlandeses e ingleses. Este año no llegamos a estar la mitad de españoles, pero iremos más o menos 60-40”, cuenta Ricardo Bolea, uno de los jugadores del equipo.

Ricardo es zaragozano, de 25 años, y se acercó a este deporte a través de redes sociales. “Vi por un grupo de Facebook que buscaban jugadores y el deporte me llamó la atención. Además había muchos ingleses así que podías conocer gente y mejorar tu inglés”, cuenta el zaragozano que lleva en el equipo desde el año pasado. Una de las veteranas es Jen Dyrne, irlandesa de 17 que formó parte del primer equipo femenino de la capital aragonesa. “En 2017 un amigo se iba a apuntar al masculino y me dijeron que había una chica que entrenaba con ellos. Empezamos a buscar gente para formar un equipo femenino y en cuatro semanas ya éramos cuatro o cinco. No nos daba para un equipo completo y cuando fuimos a un torneo en Valencia nos juntamos con un equipo de Barcelona que eran seis”, rememora Jen.

El fútbol gaélico, un deporte muy popular y que llena estadios en Irlanda, es un deporte “muy completo” según el propio Ricardo, y es una mezcla de fútbol, rugby, baloncesto, balonmano y voleibol. En la versión irlandesa se necesitan 15 jugadores en un campo de las mismas dimensiones que uno de rugby. En España, debido a que todavía no aglutina a un importante número de gente que lo practique, las plantillas masculinas son de once y las femeninas de siete. Independientemente del número de jugadores, siempre hay uno que es el portero y defiende la portería, la cual combina las de rugby y fútbol de modo que tiene forma de H y se pueden anotar ‘puntos’ (que suman uno) por encima del travesaño, y goles (que suman tres) si se marca en la portería de fútbol con el pie.

Los partidos se dividen en dos partes de media hora cada una y se permite placar al rival, aunque estos son leves en comparación con los del rugby. El balón con el que se juega es similar al del voleibol y no se puede avanzar más de cuatro pasos sin botarlo, pararlo o botarlo sobre el pie. “La primera vez que fui a jugar me explicaron las normas más básicas y no entendí nada”, confiesa Ricardo Bolea, que añade que “poco a poco le vas cogiendo el tranquillo”.

El fútbol gaélico es un deporte muy dinámico y Jen señala que “hay que ser ágil, rápido y muy hábil con las manos”. “Y no se necesita fuerza para jugar. Yo no tengo nada de fuerza y llevo jugando desde los 12 años”, bromea Jen, que añade que empezó a jugar a esta modalidad deportiva en su país natal y que “siempre” le ha encantado. El pasado sábado Jen, a pesar de residir en Alcalá de Henares, no faltó al II Torneo amistoso de Navidad, organizado por el Zaragoza GAA, que se celebró entre las 11.00 y las 18.30 en el CDM David Cañada. En esta cita, los ganadores masculinos fueron los integrantes del Barcelona Gaels, que se enfrentaron en la final a Fillas de Breogán, mientras que en la femenina se llevó el triunfo Valencia GAA, sobre Barcelona Gaels. Pese a que los equipos zaragozanos no alcanzaron la final, fue una buena oportunidad para prepararse de cara al Campeonato Ibérico que comienza en febrero y para que los nuevos jugadores tomasen partido en estos encuentros.

Ricardo Bolea tampoco faltó a la cita, y cuenta que el equipo entrena todos los sábados, alternando el parque del Tío Jorge con las instalaciones del CDM La Granja. También señala que, al igual que sucede en la cultura popular de que tras el partido de rugby, los dos equipos que eran rivales se van juntos al bar, el conocido como tercer tiempo, en el fútbol gaélico se mantiene esta tradición. “De vez en cuando aprovechamos los festivos para hacer algún entrenamiento y muchas veces estamos deseando que se acabe este o el partido para irnos a tomar algo, así que se mantiene esa tradición del tercer tiempo. Al fin y al cabo jugamos con irlandeses...”, bromea el zaragozano.