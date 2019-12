La baza aragonesa en el Europeo de cross

Es la cita estrella de la campaña invernal, la que aman los atletas de garra con zapatillas de clavos, la que siempre cuenta en su cartel con un nombre y apellido reconocido de la tierra… Es el Campeonato de Europa de campo a través, la prueba señalada en rojo por cuatro aragoneses que ya están en Lisboa (Portugal) dispuestos a lucirse para alcanzar el podio. Toni Abadía, Carlos Mayo, Cristina Espejo y Pol Oriach forman parte del equipo nacional (40 deportistas), que este domingo, 8 de diciembre, persigue un buen botín medallas en el Parque da Bela Vista, escenario de la competición.

El líder de la escuadra absoluta es Toni Abadía. El laureado atleta, que prepara José Luis Mareca, es un habitual en este certamen desde su debut como sub-20 en la edición de Bruselas 2008 donde fue octavo. En su novena cita continental de cross, el quinto como sénior, el olímpico zaragozano, de 29 años, aspira a mejorar su registro en su categoría, el 11º puesto que logró en Chia (Italia), en 2016. "Está claro que siempre intentamos mejorar lo conseguido anteriormente, porque ya tenemos mas experiencia y años de entrenamiento. Pero también sé que se han encarecido mucho los Europeos y la gente llega con muchas ganas. Creo que España tiene la selección optima en absoluta para estar en el podio", apunta Abadía.

El campeón de España de 5.000 y 10.000 metros al aire libre, y plusmarquista nacional de 10K en ruta, lleva una semana concentrado en la capital portuguesa con la selección, para conocer el terreno al que se va a enfrentar. Con “buenas sensaciones" tras hacerse con el billete en las citas de Atapuerca y Soria, donde fu" 11º y 8º , carreras obligadas para la elaboración del equipo. "Las expectativas son buenas. Aunque, al cambiar la normativa, ya no puntuamos cuatro atletas sino que tres, y ahí está la clave: a ver cómo de compactos llegan los equipos y el tercer atleta será el que marque ese resultado final", analiza Abadía, que siempre se ha mostrado muy regular en los Europeos de cross como absoluto: 27º en Belgrado 2013; 12 en Samokov 2014; 11º en Chia 2016 y 14º en Tilburg 2018.

A su lado, en la línea de salida, su gran amigo y compañero de entrenamientos Carlos Mayo. Superados todos sus problemas y recaídas, el fondista del Adidas, de 24 años, regresa por la puerta grande a una cita de caché con aspiraciones de volar alto. "Estoy muy contento, emocionado y, sobre todo, feliz de volver después de dos años sin poder vestir la camiseta de la selección. Tengo ganas y qué mejor que hacerlo en esta competición, talismán para mí. En un Europeo de cross por primera vez fui internacional y en esta disciplina se me da bien", comenta el zaragozano, que cuenta con tres platas en su palmarés individual: una como sub-20, en su estreno (Samokov 2014) y dos más como sub-23 (Hyères 2015 y Chia 2016).

Mayo inició el curso de campo a través con una sonrisa. En Atapuerca firmó una destacada actuación entrando en séptima posición y siendo el segundo español en meta, un resultado que le valió el billete para Lisboa. Pero surgieron molestias en la cadera, que le cortaron la progresión durante dos semanas. "La temporada de cross ha sido un poco agridulce. Porque tras las buenas sensaciones de la primera cita, no pude entrenar bien y he tenido que hacer mucho trabajo alternativo", explica. "Ahora, espero que en este Europeo salga la parte de todo el trabajo que ya tengo hecho, con la concentración en Sudáfrica de tres semanas que fue muy positiva. Deseo que las sensaciones sean buenas y pueda luchar por hacer un buen debut", añade Mayo, que tiene claros sus objetivos para este domingo.

"No me quedaría contento si no me quedo en el ‘top 20’ de la carrera. Si es el ‘top 15, estaré feliz; y si acabo entre los diez primeros, radiante, el resultado soñado. También espero aportar al equipo: vamos seis y puntúan tres y me gustaría ser uno de los tres para alcanzar una medalla”, concluye. Completan la formación Fernando Carro, Ouassim Oumaiz, Hamid Ben Dqaoud y Nassim Hassous. La carrera (10.225 metros) está prevista a las 13.35 hora en España (Teledeporte, streaming https://www.rfea.es/).

Estreno absoluto de Cristina Espejo

También se viste de estreno con el conjunto sénior femenino la montisonense Cristina Espejo, que ya corrido este certamen en otras cuatro ediciones en categorías menores: sub-20 en Belgrado 2013 (17ª); y sub-23 en Samokov 2014 (36ª), Hyères 2015 (26ª) y Chia 2016 (45ª). "Es un campeonato al que le tengo especial cariño; parecía que una cita de cross se me atragantaba un poco por el nivel, pero volver a estar con la selección y en Lisboa significa mucho. Estoy muy feliz", destaca la fondista del Playas de Castellón afincada en León, donde estudia Veterinaria.

Espejo ya ha superado los problemas en forma de lesiones con los que cerró la temporada pasada y, en poco menos de un mes, ha logrado dejarse ver en los crosses para ganarse la plaza internacional (9ª en Soria y 17ª en Atapuerca). La pupila de José Enrique Villacorta, de 25 años, también lleva durante esta semana concentrada en Lisboa con la selección para preparar la carrera que se va a desarrollar en el Parque da Bela Vista que se ubica en la zona norte de la ciudad, en el moderno barrio de Flamenga. Un trazado (con una vuelta larga de 1,5 km y otra corta de 500 metros; 8.225 metros para las mujeres) "duro".

"Es un terreno pesado y exigente en cuanto a cuestas, con hierba alta y habrá que poner clavo alto. Todo es un sube y baja, con pocas rectas. Será una carrera para salir con cabeza e ir de menos a más, por que si no se complicará", valora Espejo. El equipo se cierra con María José Pérez, Ana Lozano, Irene Sánchez-Escribano, Teresa Urbina y Azucena Díaz (horario:14.20 en España).

Pol Oriach, el benjamín de Albelda

El broche lo pone el benjamín de cuarteto y de la expedición nacional, Pol Oriach, quien pese a ser sub-18 lidera el equipo sub-20. El de Albelda (Huesca), se presenta en su primera gran cita en un buen estado de forma y sensaciones. "He hecho entrenamientos muy buenos en las últimas semanas. Sin embargo se notará que soy el pequeño de la carrera, con rivales de uno o dos años más, en la clasificación final. Soy optimista y espero realizar un buen papel", afirma el fondista del Hinaco Monzón, que ya se proclamó campeón de 2.000 metros obstáculos en el FOJE celebrado en Bakú hace pocos meses.

El atleta que prepara Fernando García ‘Phondy’ ha sido este curso segundo en el cross de Atapuerca y venció en Alcobendas en su categoría, éxitos que le concedieron el pase directo a Lisboa. Ha ido con la lección aprendida sobre cómo tiene que gestionar la carrera (6.225 metros): "Sé que el circuito es duro y lo prefiero a uno rápido; es estrecho y será difícil adelantar corredores. Tengo planteada la estrategia y espero que me salga bien. Los compañeros y técnicos me aconsejan que no me pase mucho al principio, porque se tiende a pinchar al final. He de controlar el ritmo para llegar fuerte en el momento decisivo”, resume Oriach, que espera revalidar el título en el próximo Campeonato de España, su gran objetivo.

Los sub-20 (Miguel Baidal, Hugo de Miguel, Àdam Maijó, Alejandro Quijada, Hicham Serrouk y Oriacha) serán los primeros que entren en acción: a las 11.00, hora española.