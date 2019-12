Carla Suárez disputará su última temporada en 2020

Carla Suárez, una de las mejores tenistas de la última década en España, se retira. La grancanaria anunció este martes en el Club de tenis Barcino de Barcelona su intención de colgar la raqueta al término de la próxima temporada.

"La temporada 2020 será mi último año en el circuito profesional de tenis. El deporte ha sido una parte fundamental de mi vida, me ha dado inmensas alegrías y no puedo agradecer lo suficiente todas las experiencias que me ha permitido vivir. Llegado este momento, noto que ha llegado la hora de completar una preciosa etapa y comenzar a disfrutar de otros ámbitos de la vida. El tenis siempre va a estar en mí", explicó Suárez.

La actual número 55 del mundo habló sobre la exigencia de la competición actual y señaló que se necesita "una regularidad absoluta" que implica "una preparación de primer nivel y una preparación psicológica de 24 horas diarias".

"Llevo más de 15 años en la alta competición y he vivido estas realidades desde los inicios de mi adolescencia. Son lecciones que me han formado como persona y que me van a servir para toda la vida", apuntó.

Carla llegó a ser sexta del ránking en febrero de 2016 y en su carrera ha conseguido dos títulos de la WTA, Oeiras, en 2014, y Doha, el más importante y que le aupó a esa sexta plaza de la clasificación.

Además, ha disputado nueve finales, la última en 2018 en New Heaven, y ha cosechado tres trofeos en dobles, todos junto a Garbiñe Muguruza.

En su exitosa carrera, ha vencido en 28 ocasiones a jugadoras del 'top ten' y ha representado a España en los Juegos Olímpicos de 2012 y 2016.

"Quiero disfrutar de una última temporada con la misma profesionalidad de siempre. Mi deseo es claro, estar orgullosa de este último esfuerzo cuando llegue al final del camino. Mis objetivos van a ser tan altos como siempre. Quiero intentar cerrar el año en el 'top ten' porque sé lo que se necesita para estar ahí. Me hace mucha ilusión participar en otros Juegos Olímpicos y, como siempre, voy a tener en mente los Grand Slam", puntualizó Suárez.