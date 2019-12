Messi consigue su sexto Balón de Oro

El domingo se golpeó el escudo con rabia para celebrar el gol que dio la victoria al Barça en el Metropolitano. Acababa de firmar su enésima obra de arte. La enmarcó y la llevó debajo del brazo este lunes al palladiano y engalanado Théatre du Châtelet de París, donde cada año se conceden los Premios César del cine galo. Ya no puntuaba, pues France Football cerró el pasado 9 de noviembre las votaciones de los 180 periodistas de todo el mundo, pero siempre está bien presentarse en la Gala del Balón de Oro luciendo la última creación, por si alguien tenía dudas.

Aunque la revista francesa intentó rodear de suspense el nombre del ganador, este año había poco misterio. Y no porque el planeta tuviera claro quién lo merecía más, pues el defensa holandés Virgil van Dijk, campeón de Europa con el Liverpool, entró en más quinielas que Cristiano Ronaldo por méritos propios, sin olvidar que sus compañeros de equipo, el senegalés Sadio Mané y el egipcio Salah, también tenían muchos apoyos. Si hubo poca emoción fue porque hay secretos muy difíciles de mantener, como la visita de los redactores y de los fotógrafos de France Football a la casa del ganador el pasado lunes para hacer la entrevista y el reportaje publicados tras la gala. Y eso sucedió en Castelldefels (Barcelona), en el domicilio de Leo Messi.

Con todo, hasta el último momento fue inevitable hacerse una última pregunta ¿Y si todo había sido una bola de nieve que se fue haciendo más grande por el perverso eco de las redes sociales? ¿Y si también hubo reportajes de France Football en las casas de Van Dijk y Cristiano Ronado? Finalmente, llegó el momento. Y sí, no era una 'fake news'. Con Didier Drogba y la periodista francesa Sandy Heribert como maestros de ceremonias, Messi mostró al mundo el Balón de Oro 2019, el sexto de su carrera, el que le permite mandar en solitario en el palmarés por encima de los cinco de Cristiano Ronaldo, esta vez tercero en el podio tras Messi y Van Dijk.

El domingo, curiosamente, se cumplían 10 años del primer Balón de Oro de Leo Messi, el que ganó por aquel extraordinario 2009 a las órdenes de Pep Guardiola, cuando pasó de excelente delantero que ya pisaba el pódium del trofeo (tercero en 2007 y segundo en 2008) a convertirse en un goleador insaciable partiendo del 'falso 9'. Tenía 22 años. Luego llegaron los Balones de Oro de 2010, 2011 y 2012 (cuatro consecutivos) y 2015. Siempre ha estado entre los tres primeros desde 2007 (seis oros, cinco platas y un bronce) menos en la pasada edición, la que ganó Luka Modric, quien en esta ocasión desapareció de una lista de los 30 finalistas sin ningún español por primera vez desde 1993.

Hoy, con 32 años, menos vertiginoso, pero más diabólico, menos hiperactivo, pero más selectivo, sigue reiventándose gracias a su mejor comprensión del fútbol. Puede estar cinco minutos caminando, aparentemente desconectado, pero está estudiando dónde puede tener más espacio para recibir o averiguando qué rival flojea para golpear de repente con otra genialidad. Porque Messi nunca será un simple rematador. La mayoría de jugadas se las tiene que seguir fabricando él mismo desde lejos. Algunos le veían hace un lustro como un centrocampista tocador para cuando alcanzara la edad que hoy tiene. Pero el gol le gusta demasiado y sabe que no puede delegarlo en sus compañeros porque nadie tiene su clarividencia en los metros finales. Lo que sí ha mejorado en este tiempo es la precisión en el lanzamiento de faltas.

La amarga noche de Anfield

Como siempre sucede con cualquier galardón, no son pocos los que creen que Messi no lo merecía pese a haber ganado también este año el 'The Best' de la FIFA, con votos de selecionadores, capitanes y periodistas, y la Bota de Oro, gracias a sus 36 goles en Liga. En la Liga de Campeones logró 12, protagonizando actuaciones memorables, aunque penalizado por la triste noche de Anfield para los culés. Defendió hace poco Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, que «si hay que votar al mejor de una generación, siempre Messi, pero si hay que elegir al mejor del año ese es Van Dijk». El problema del campeón de Europa para los premios individuales, como sucedió con la selección española campeona del mundo en 2010, es que el suyo fue un éxito coral, con muchos cracks que se reparten los votos, pero sin una estrella capaz de acapararlos casi todos.

En 2010, el año en el que parecía que un español iba a suceder por fin en el palmarés al gallego Luis Suárez, Iniesta (2º), Xavi (3º), Iker Casillas (7º), David Villa (8º), Xabi Alonso (10º) y Carles Puyol (11º) se distribuyeron los votos destinados a aquella España grupal de Vicente del Bosque. ¿Por qué un organizador como Iniesta o Xavi y no el portero de las paradas imposibles como Iker o el hombre de los goles milagrosos como Villa? Messi sumó los suyos, los merecidos por su talento y sus goles, y ganó. Y al Liverpool le pasó lo mismo con siete nominados entre los 30 finalistas: Van Dijk, Mané, Salah, Firmino, Alexander-Arnold, Wjnaldum y Alisson. ¿Por qué el central y no Alisson, el portero que también ganó la Copa América con Brasil, o un delantero como Mané o Salah? Con Messi el que vota no se hace preguntas. Es el mejor en su equipo y en la selección. Y punto.