Tierz decanta el Campeonato de Aragón de motocross

El circuito de motocross de Tierz cerró este domingo el Campeonato de Aragón de motocross en el que se decidieron tres categorías. Sergio Valera se proclamó campeón del Regional en MX1 mientras que Nico Mené lo hizo en MX2 y Samuel Panzano en MX Sub 18. Además, Manuel Alegre venció, en Máster 30; Juan Carlos Rey, en Máster 40; y Juan Carlos Lluch, en Máster 50, logrando 19 victorias de 19 posibles.

La primera carrera de MX1, MX2 y MX Sub 18 quedó marcada por la caída de Marcos Panzano que obligó a ondear la bandera roja en pista por lo que los pilotos no completaron los 20 minutos, pero sí hicieron más de la mitad del tiempo. De esta forma, Sergio Valera venció en ambas tandas en MX1 por delante de Ricardo Raufast y Santos Prado. El segundo clasificado de la general, Juan Muñoz, no pasó de la cuarta posición por lo que se alejaba del título y más con el triunfo de Valera, que le obligaba a emplearse a fondo en la segunda tanda si no quería perder la segunda plaza de la general. Sin embargo, no pudo ser. Volvió a vencer Sergio Valera consiguiendo el Regional de la categoría mientras que Raufast repetía segunda posición por delante de Urtzi Markiegi haciéndose con el subcampeonato de MX1.

Una de las categorías más apasionantes de la temporada ha sido la de MX2. Partía Marcos Panzano como líder con una diferencia de 25 puntos sobre Nicolás Mené. Una caída en la quinta vuelta dejaba a Marcos Panzano fuera de carrera y obligaba a sacar la bandera roja para que fuera atendido por las asistencias médicas e impidió que corriera la segunda tanda. Al no sumar puntos, el campeonato se decidía en los 25 puntos de ventaja que tenía sobre Nico Mené que no logró la victoria pero sí dos segundos puestos que le hacían campeón de Aragón de MX2. Diego Torrijo fue el ganador de las dos carreras por delante de Mené y Pedro Paricio como tercero.

La categoría de MX sub 18 también se decidía este fin de semana con dos protagonistas: Manuel Embid y Sanuel Panzano. Embid tenía que remontar 32 puntos de diferencia si quería lograr el campeonato. El tesón de Samuel Panzano le dio la victoria en la primera tanda pero no así en la segunda en la que logró la victoria Manuel Embid. Eric Casas firmó dos terceras posiciones. Sumando 47 puntos Samuel Panzano y Manuel Embid, Panzano se proclamó campeón de Aragón de MX Sub 18.

En Master 30, el ya campeón de la categoría, Carlos Moro, no participó en Tierz pero todavía quedaba por decidir el resto del podio del Regional. Un punto separaban a Manuel Alegre y a Javier Reguera para disputarse el subcampeonato. Alegre se empleó a fondo para llevarse la victoria en la primera manga seguido de Miguel Ángel Ceamanos y Héctor Gabriel Bazán. Reguera no pasó de la cuarta posición, pero todavía tenía opciones en la segunda manga. En esta cita, la victoria fue para Jorge Gali que tuvo que retirarse en la primera tanda mientras que Alegre y Ceamanos pasaron por línea de meta casi a la par aunque la segunda posición y el subcampeonato fue para Alegre.

En Máster 40, tampoco participó Raúl Perales al conseguir el Campeonato en la anterior carrera. El que sí repitió sendas victorias fue Juan Carlos Rey por delante de Pablo Torres que logra el subcampeonato. Las dos terceras posiciones se las repartieron Juan Ignacio Martín y Octavio José Mateo.

Juan Carlos Lluch, en Máster 50, también fue protagonista. Tras conseguir ya el Campeonato en las últimas pruebas, Lluch llegó a Tierz con el objetivo de lograr pleno de victorias en la temporada y así lo hizo. Dos nuevos triunfos que le consagran como piloto destacado de la Federación logrando 19 victorias de 19 posibles. José Vicente Moreno firmó las dos segundas posiciones y Javier Pérez, dos terceras posiciones. Así, Moreno logra el subcampeonato y Pérez la tercera posición de la general.

En el torneo Open las victorias se las repartieron Raúl Cuartero y Jorge Torrero mientras que Iván Bautista consiguió las dos terceras posiciones.

Con esta cita, la temporada de motociclismo va llegando a su fin en Aragón. La última prueba del año se celebrará el próximo fin de semana en Torralba de Ribota con el desenlace del Campeonato de Aragón de Trial.