El Cross de la Montaña cumple 50 años con más de 400 corredores

El Cross de la Montaña de Sabiñánigo celebró su primer medio siglo de vida con una 50º edición en la que se pudieron vivir disputadas carreras y en la que muchos de los 447 inscritos, 232 escolares y 215 federados, mejoraron su marcas del año pasado. Aunque la lluvia había sido persistente el sábado, la meteorología fue más benigna este domingo, a pesar del viento, y el circuito de La Corona amaneció mucho más seco de lo esperado. En él, Juan Carlos Dutrey revalidó su título de campeón en la categoría absoluta masculina mientras que en la femenina se impuso Olatz Flores.

La prueba organizada por el club Grupos de Montaña Sabiñánigo y el Ayuntamiento de la capital serrablesa, como viene siendo tradicional, sirvió para dar el pistoletazo de salida a la Copa Aragón de cross, que cumple su 21ª edición. La competición coordinada por el Club Atlético Olimpo y que acostumbra a reunir a algunos de los nombres más destacados del panorama atlético autonómico, tendrá cinco citas más.

Dutrey, que ya se impuso también en la general de la Copa la temporada pasada y llegaba tras su reciente triunfo en el Cross del Stadium Casablanca, alcanzó la línea de meta con un tiempo de 23:48 tras una carrera de 7.500 metros en la que los principales favoritos se marcaron de cerca desde el principio. A ellos, se unieron también el sub 20 Manuel Fernández y el sub 23 Noé Larroy, que, además de adjudicarse su categoría, aguantó el tipo para acabar subiendo al tercer peldaño del podio absoluto (24:03). El segundo fue para Fernando Gil (23:54).

Por detrás aparecieron Víctor y Alberto Puyuelo, que la semana anterior se habían impuesto, respectivamente, en los medio maratones de Lérida y Huesca. Más abajo en la clasificación quedaron Luis Pastor, Abdeslam El Ouahabi, Sergio Ferrer, Miguel Allueva y Mohamed Farih.

En la categoría sub 23, con Larroy ocuparon los puestos de honor Roberto Martín y Miguel Viñuales. En la sub 20, sobre un trazado de 6.000 metros, los acompañantes de Fernández fueron Sergio Latorre y Hamza Omari. Y la prueba sub 18 (4.500 m.), se la llevó Hamza El Moutaouakil, siendo segundo Rubén Egea y tercero Manuel Martos.

En la prueba femenina (5.000 m.), la vigente subcampeona de la Copa, Beatriz Martínez, tomó el mando en el inicio, pero sin lograr romper el grupo, que se mantuvo unido hasta la mitad del recorrido. Posteriormente, Olatz Flores (19:02) dio un potente cambio de ritmo. Virginia Pérez (19:11) e Isabel Macías (19:19) trataron de responder, pero no pudieron darle caza y se tuvieron que conformar con completar el podio. Tras ellas, quedaron Shirley Kap, triunfadora en 2018, Nazaret González, Beatriz Martínez y Virginia Sanromán.

En sub 23, la ganadora fue Paloma Aznar por delante de Lorena Sisamón y Miriam Cativiela. En sub 20, las mejores fueron Elvira Ponz, Andrea Zubillaga y Susana Escartín y en sub 18, Noemí Gª Bagué, Jara Andrés y Vega Artero.

La siguiente cita de la Copa Aragón será el 6 de diciembre con el Emma Cajal de Huesca. El 15 de diciembre será el turno de la Copa de Navidad de Zuera y ya en 2020 se sucederán el Cross de San Sebastián de La Almunia (12 de enero), el Ciudad de Calatayud (2 de febrero) y el Cross Olimpo (16 de febrero).