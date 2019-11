Nadal y el selfi de los campeones

Rafael Nadal fue el primero en beber cava de la ensaladera tras ganar España el título de la Copa Davis por sexta vez, en una celebración inusual en la que participaron todos los miembros del equipo.

Una vez que las autoridades abandonaron el escenario de entrega de trofeos, Nadal tomó la ensaladera y bebió unos sorbos. Después, uno por uno, le siguieron todos los miembros del conjunto español: jugadores, entrenadores, médicos, masajistas y encordador.

Final de la Copa Davis que enfrenta a España y Canadá este domingo en la Caja Mágica de Madrid. Reuters

Nadal fue el autor de un selfi con todos ellos disfrutando y celebrando el gran éxito del equipo español.

Tras el partido, Nadal ha reconocido que ha sido un final (de temporada) perfecto y "la mejor manera de terminarla", pero también ha admitido que el equipo español necesita un relevo. Se ha mostrado "muy agradecido por el cariño y el apoyo de todo el público de Madrid y de mis compañeros".

"Para mí es añadir algo más", ha dicho sobre la sexta Copa Davis, quinta para él. "Vivimos día a día y hemos tenido la oportunidad de disfrutarla en casa. Y es una experiencia increíble. Llevábamos unos años sin ganar, y no nos vamos a engañar, ninguno de nosotros somos como Canadá (por la edad)".

"Tenemos una edad y necesitamos un relevo"

"Tenemos una edad y necesitamos un relevo. Por suerte estamos ganando pero confiamos en los jóvenes que vienen porque a nosotros se nos va acabando la vida deportiva. Hay que confiar que España saque jugadores", ha destacado Nadal tras obtener España una nueva Ensaladera ocho años después de la última.

"Aquí somos seis pero hay más detrás. Es una de las semanas que nunca olvidaré", ha comentado.

Nadal ha dicho que el equipo canadiense "es impresionante" y les ha augurado un gran futuro. "Hoy fueron casi invencibles y hay que tenerlos en cuenta para los próximos años. Hay que darles todo el crédito. Denis es especial, tiene lo que muchos no tienen ni practicando", ha explicado

"Ha sido duro física y mentalmente, sobre todo para mí. He dado todo lo que tenía dentro de mi. Sabemos lo difícil que es ganar este trofeo y tenemos que congratularnos por lo que hemos hecho".

"Roberto no es de este planeta"

Sobre Bautista, dijo que "Roberto no es de este planeta por lo que ha hecho" y sobre el nuevo formato comentó que "hay cosas muy buenas y otras que se pueden mejorar". "Como el calendario es como es hay pocas cosas que arañar. El formato es atractivo y hace que para el público sea muy importante. No hay momento para la relajación y hay muchos países que tienen opción de ganarlo", ha señalado.

"El formato es exitoso y le veo un gran futuro. Hay un problema que son los horarios y no se puede esconder. Ayer entré a la habitación a las tres y 20, el otro día a las 4 y 24 y el anterior a las dos y diez", ha dicho con meticulosidad.

"Eso es lo único pendiente y de cara al futuro. No sé la solución porque es difícil encontrar más de tres estadios cubiertos en un lugar del mundo, pero hay que arañar un día más, y así sería una competición casi perfecta", ha planteado.

Y respecto a su longevidad en la Copa Davis, ha comentado que hay que vivir esta competición "con la sensación de que no juegas por ti y con la habilidad de transformar toda esa tensión en algo positivo".

"Yo lo he hecho casi siempre. Jugar en casa me ha dado un plus y cuando lo he hecho he transformado la sensación de responsabilidad en algo positivo", ha dicho el campeón español, que solo ha recibido halagos de sus compañeros. El capitán español Sergi Bruguera ha asegurado que tener a Rafael Nadal en su equipo es lo mejor que le puede pasar a cualquiera. "Tenemos un equipo muy fuerte, muy compacto. Y tener a Rafa en tu equipo es lo mejor que le puede pasar a cualquiera", ha dicho. "Pero lo tengo yo, y eso marca diferencias", ha añadido.

El capitán también ha destacado la actitud de Bautista también. "No se si alguien podría hacer lo que ha hecho Roberto hoy. No lo había visto nunca", ha dicho el capitán que reiteró las vicisitudes por las que han pasado sus jugadores.

"La cosa más dura y emocionalmente y que se nos rompió el alma fue el fallecimiento del padre de Roberto, lo más terrible y no tiene parangón con todo lo demás", dijo Bruguera sobre los problemas que han tenido que resolver.

Por su parte, Bautista ha afiramdo que su padre, fallecido el viernes, le habría dado "un tirón de orejas" si no hubiese vuelto a Madrid para estar con el equipo. "Fue muy difícil", admitió. "Hablé con Sergi (Bruguera) sobre la situación. Tome la decisión el jueves y regresé ayer por la tarde para apoyar al equipo y obtener la victoria y hacer todo para tener la oportunidad de jugar hoy", ha dicho. "Cuando cogí el coche para venir, lo último que tenía en la cabeza era jugar", ha confesado. Solo regresó "para ayudar y apoyar al equipo".