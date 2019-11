Miles de zaragozanos volvieron a unirse en la lucha contra el cáncer de Aspanoa. En esta ocasión fueron 21.000 los asistentes este domingo al choque entre la Agrupación de Veteranos del Real Zaragoza en una edición muy especial al cumplirse 25 años de este solidario partido. A esta importante fecha no pudo faltar un gran rival como ha sido el Real Madrid. Jugadores míticos del club blanco como Roberto Carlos, Amavisca o Fernando Morientes no faltaron a esta gran cita en la que lo sucedido sobre el terreno de juego poco importaba.

Lo importante del evento era la causa. Los valientes de Aspanoa. Los niños, y sus familias, que hacen frente al cáncer infantil. Ellos fueron y son cada edición de este partido los verdaderos protagonistas. En sus caras al saltar al terreno de juego, después de que lo hicieran los jugadores, se podía ver la emoción y la alegría en sus rostros. Ovacionados por la grada y por los jugadores, los niños ocuparon el centro del campo para fundirse con los futbolistas y llenar juntos una fotografía del compromiso y la solidaridad que el acto merece.

Veteranos del Real Zaragoza y del Real Madrid se han enfrentado en La Romareda por una causa solidaria.

Media hora antes del comienzo del partido el ritmo de los tambores de la organización La Tradala animaron el ambiente y amenizaron la espera de los asistentes, deseosos de que el balón comenzase a rodar. El ritmo se vio en seguida acompañado por las palmas y los vítores de los que ya se encontraban en el campo antes del comienzo del choque. Saltaron al césped los futbolistas de la Agrupación de Veteranos del Real Zaragoza y la Asociación de Exjugadores del Real Madrid. Fueron recibidos con una ovación sonora, pero los aplausos se intensificaron para recibir a los niños de Aspanoa, que corrieron a abrazar a sus ídolos en el círculo central.

Entre los jugadores más destacados se encontraba Xavi Aguado, el futbolista que más partidos ha vestido la elástica blanquilla y también participaron en el encuentro algunos de los últimos fichajes de años pasados: Javier Paredes, Ángel Lafita y Cani. Pero por encima de ellos ha destacado la ausencia de Andoni Cedrún, que recibió una ovación inmensa al anunciarse por megafonía que no podría jugar debido a una lesión. Realizaron el sque de honor Jesús Glaría, presidente de la Agrupación de Veteranos del Real Zaragoza y Félix Pérez Aguerri, junto con el entrenador del conjunto zaragozano: Carlos Royo.

Ya con el partido comenzado, el Real Zaragoza ha tenido un inicio arrollador con Drulic y Lafita como los jugadores más destacados. El equipo blanquillo ha conseguido marcar el primero a los pocos minutos de comenzar el partido e instantes después ha hecho el 2-0. El Real Madrid ha acortado distancias, pero pronto los blanquillos han comenzado a engrasar la máquina para con un hat-trick de Drulic antes del descanso poner el 5-1 en el marcador y desatar la euforia en la grada.

21.300 espectadores estamos en La Romareda para meterles goles al cáncer infantil. ¡Qué pasada! Gracias a todos pic.twitter.com/l98TxODZ7d — Aspanoa (@aspanoa) 24 de noviembre de 2019

No obstante, el equipo visitante no ha tirado la toalla y Roberto Carlos y Morientes han acortado distancias haciendo gala de su calidad. El exdelantero del Real Zaragoza ha completado una espectacular chilena que ha terminado impactando en el larguero de la portería defendida por Moso y el lateral brasileño ha centrado de exterior y la jugada por poco ha terminado en gol. Tras estos primeros avisos ha llegado el gol de Morientes al rematar de cabeza y después ha marcado Roberto Carlos tras una gran jugada combinando en la frontal del área zaragocista, lo que ha puesto el 5-3 en la primera mitad. Tras el paso por vestuarios, en la segunda parte, el Real Zaragoza no ha podido defender su ventaja y el encuentro ha terminado con un empate a seis. Un aluvión de goles contra el cáncer infantil en la clásica cita de Aspanoa que ha cumplido esta mañana veinticinco años.