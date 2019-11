"Histórica" eliminatoria de Copa del Rey en Socuéllamos: llega el Real Zaragoza

En Socuéllamos, localidad de Ciudad Real de poco más de 12.000 habitantes, celebran por todo lo alto que les ha tocado el ‘gordo’ de la Lotería. Pero la del fútbol, la del sorteo de la Copa del Rey. Su equipo estrella, el Yugo-UD Socuéllamos, que milita en el Grupo XVIII de la Tercera División, conoció este domingo, día 17, que el rival en la primera ronda del torneo del K.O. es, nada más y nada menos, que el Real Zaragoza. Una eliminatoria que ha sido muy aplaudida en el club manchego , que no ha dudado de calificarla como "histórica".

"Ya conocemos a nuestro rival, un club histórico, con seis títulos en esta competición además de otros tantos a nivel nacional. Todo un equipazo que visitará el Paquito Giménez el día 17,18 o 19 de diciembre, en una cita histórica para nuestro club y para nuestra localidad", apunta la información que ha publicado la entidad en su página web (https://www.udsocuellamos.es/).

Este domingo 17 se celebró, en la sede de la Real Federación Española de Fútbol de Las Rozas, el sorteo de la primera eliminatoria de la Copa del Rey de la temporada 2019-2020, en la que entran en juego ya los equipos profesionales, dentro del nuevo formato copero que se va a estrenar este año y en el que toman parte muchos más equipos de Segunda B, Tercera División e, incluso, Regional Preferente.

El Real Zaragoza viajará a este municipio de la comarca de La Mancha para jugar el miércoles 18 de diciembre (21.00), pues el cruce se disputa a partido único en el campo del equipo más débil. Sera la primera vez que la UD Socuéllamos afronte un partido ante un equipo de Segunda División, por lo que se ha recibido "con mucho agrado este emparejamiento ante uno de los más grandes clubes de España, que tiene en su haber títulos de campeón europeos como la Copa de Ferias y la Recopa de Europa", señala el club ciudarrealeño.

El equipo de fútbol juega en el campo Paquito Giménez, con aforo para 3.000 espectadores y dotado de hierba artificial. Hace dos temporadas que el UD Socuéllamos descendió de Segunda División B, en donde militó tres campañas consecutivas, siendo esa su cota mayor a lo largo de su historia, que nació en su fundación en 1961.

"Esto es un premio al trabajo el equipo de la temporada pasada, que vamos a disfrutar, pero sobre todo es un premio para el club y la afición. Nosotros intentaremos estar a la altura. El Real Zaragoza es un rival muy atractivo y esperemos que ese día sea una gran fiesta. Nosotros intentaremos hacer todo lo posible para que la gente esté orgullosa de su equipo y sepa que hemos competido para ponérselo lo más difícil al Real Zaragoza”, Manolo Martínez, entrenador del Socuéllamos, que actualmente ocupa la cuarta posición del Grupo XVIII de Tercera, por detrás del CD Toledo, Atlético Ibañés y Quintanar del Rey.

La entidad manchega espera "no" tener que emigar del Paquito Giménez al ser de hierba artificial y por una posible negativa del equipo visitante a jugar en este tipo de campo. "Espero que no haya exilio y que se viva en Socuéllamos. Me gustaría que la fiesta la celebráramos en el pueblo", añade el técnico local. El club ya prepara la cita de dentro de un mes: "Recibiremos al conjunto maño en nuestro estadio con toda la ilusión y la hospitalidad que merece la ocasión".