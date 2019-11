Los mejores atletas altoaragoneses se citan en la Media Maratón de Huesca

Las calles de Huesca se llenarán este domingo, 17 de noviembre, de corredores llegados de diferentes puntos, ya no solo de la provincia altoaragonesa, sino también del resto de Aragón y de provincias cercanas. Todos ellos se darán cita en la undécima edición de la Media Maratón de Huesca, junto a la cuarta entrega del Cuarto de Maratón, organizadas ambas por la Fundación Alcoraz, y que regresan al calendario después de que el pasado curso no llegaran a celebrarse por las obras del estadio de la SD Huesca. La línea de salida de la prueba reina contará con nombres destacados dentro del atletismo aragonés, como Alberto Puyuelo, Andrea Barranco, Sergio Supervía, David Fernández o Fernando Esperanza.

“Es necesaria una prueba como la Media Maratón en Huesca, ya que en la capital no hay una prueba de esa entidad en atletismo. Por eso espero que siga creciendo y que en unos años sea una de las principales pruebas”, explica Alberto Puyuelo, con el conocimiento de haber sido ganador de la última edición de la Media Maratón, en 2017, con un tiempo de una hora y siete minutos. Puyuelo forma parte del Club Oroel de Jaca, y acumula una larga trayectoria, ya que se calzó desde pequeño las zapatillas, llegando a ser campeón de Aragón, y logrando el pasado mes de octubre el bronce en el Campeonato de España de Maratón, celebrado en Ciudad Real.

Por su parte, la montisonense Andrea Barranco también aplaude que la prueba se siga celebrando. "Me parece muy bien que se haya retomado. Creo que toda la gente de la zona debería participar ya que, una prueba de este tipo, para que salga bien, debe llenarse", explica la atleta del Hinaco. La deportista, que retomó el running hace cuatro años, cree que "cada vez se da más valor a la mujer" en esta disciplina. "Hay corredoras de todo tipo, incluso madres, esto es un logro a la hora de conciliar y es impresionante hasta donde están llegando, me parece que cada día se da más valor a las mujeres".

También el atleta Sergio Supervía estará el próximo domingo en las inmediaciones de El Alcoraz, y valora que se haya retomado la celebración de la Media Maratón. “Era lo que todos esperábamos y deseábamos, ya que en muchas grandes ciudades tienen sus pruebas propias, y cada día hay más gente que está en forma y sale a entrenar a diario. Por ello, existe una demanda social al respecto, y es una suerte que Huesca y en este caso la Fundación Alcoraz como organizadora, se vuelque en hacer pruebas así", asegura Supervía, que fue octavo en la Maratón de Sevilla, distancia donde ahora se encuentra más cómodo. Anima también a todos los corredores de la zona a inscribirse. "Todo el mundo que está relacionado con el mundillo deberá echar una mano y ayudar en todo lo que se pueda para que esta prueba pueda celebrarse durante muchos años más”.

El corredor de Escuela Zenit, David Fernández, coincide con los que serán sus compañeros de carrera el próximo domingo en tildar de "necesaria" la celebración en Huesca de una prueba con la entidad de la Media Maratón. "Todas las que había en Aragón o no estaban homologadas, o no eran todo lo llanas para que los atletas sacáramos buenas marcas. Esto ha hecho que no se pudieran conseguir tiempos oficiales en Aragón. Ya se intentó sacar una en Monzón, pero tuvo que ser cancelada, así que ahora todo el mundo a Huesca a correr", anima el ocho veces Campeón de Aragón y cuarto de España en 1.500.

"Lo importante es que se mantenga en el tiempo. Porque en los últimos años, por diversos motivos, no se ha llegado a consolidar. Ahora que se ha recuperado, lo que hay que hacer es intentar que tenga continuidad, ya que Huesca merece una prueba homologada, aunque sea trate de una Media Maratón", apunta otro de los vips dentro de la línea de inscritos para la prueba de este domingo, Fernando Esperanza. El atleta oscense, habitual en pruebas nacionales, considera que la ciudad cuenta con la suficiente población dedicada tanto al atletismo como al running para dar respuesta a la organización.

A todos ellos les esperan este domingo 21 kilómetros de recorrido urbano, que tendrán tanto como punto de partida como de llegada El Alcoraz. Pensando tanto en los participantes como en sus familias, desde la organización se quiere convertir en una fiesta las inmediaciones del estadio, que comenzará en los minutos previos a las 10.00 horas, cuando está prevista la salida de los corredores.