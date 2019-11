Se mantiene la huelga del fútbol femenino, pero podría desconvocarse este jueves

La huelga en la máxima categoría del fútbol femenino prevista para el fin de semana del 16 y 17 de noviembre se mantiene. Sin embargo, podría ser desconvocada este jueves, 3 de noviembre, durante una segunda reunión entre la patronal y los sindicatos, con la mediación del Gobierno en funciones, en el Ministerio de Trabajo. Este martes no se consiguió desbloquear el conflicto por el convenio colectivo para evitar el paro, aunque ahora sí se intuye una solución inmediata tras la propuesta de Mediapro de ofrecer 1,5 millones de euros a la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino (ACFF) para satisfacer las exigencias económicas de las jugadoras a cambio de la retransmisión semanal de dos partidos de la Primera Iberdrola.

La desconvocatoria queda por tanto "en manos de la Real Federación Española de Fútbol", según insistió este martes la patronal, para que los clubes femeninos puedan acogerse al programa Élite de la RFEF, después de que gracias a la oferta de Mediapro las entidades hayan quedado liberadas del compromiso que firmaron en marzo para la venta de los derechos de televisión. "Nos hemos encontrado un escenario distinto y la solución la vemos muy cerca. Ahora todo pasa por acogernos al programa Élite, que desbloquearía el conflicto, porque hablamos de unos ingresos mayores a los que teníamos anteriormente", proclamó el presidente de la ACCF, Rubén Alcaine.

"Antes no teníamos los ingresos para firmar el convenio y con el programa de la RFEF sí que lo haríamos, además de los 1,5 millones de Mediapro", recordó el máximo dirigente de la patronal. "Habrá que ver con la FEF de qué manera nos entendemos", añadió Alcaine, quien reconoció que "si no se hubiera convocado una huelga (como medida de presión de las futbolistas) posiblemente no se habrían dado estos pasos" que ahora permiten atisbar, tras la aportación económica de Mediapro, una solución satisfactoria para el fútbol femenino.

Los representantes de los sindicatos (AFE, Futbolistas ON y UGT) también se mostraron optimistas, aunque el que preside David Aganzo con matices, ante la rápida resolución de un conflicto que, tras 18 anteriores reuniones frustradas durante más de un año han impedido la firma del primer convenio colectivo en la historia del fútbol femenino y han provocado la convocatoria de una huelga inédita, acordada por las jugadoras el pasado 22 de octubre. "Si la FEF cumple con su parte de propuesta de programa, podríamos llegar a un acuerdo en una hora", aseguró la gerente de Futbolistas ON, Tamara Ramos, para quien la desconvocatoria de huelga "está más próxima que nunca, aunque desgraciadamente a día de hoy sigue convocada".

Este miércoles, en la RFEF

La RFEF ha convocado para este miércoles 6 en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas a un encuentro con la ACFF y la AFE, que quiso aclarar tras la reunión de este martes que fue este sindicato el organismo que solicitó "la mediación de la autoridad laboral, en este caso el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social (con su secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas), y por la afectación deportiva que le toca, se adhirió a la misma el Consejo Superior de Deportes (con su presidenta, María José Rienda)". "Agradecemos a los Ministerios de Deporte y Trabajo su preocupación por este problema, pero el problema todavía existe y seguimos en la lucha para una convenio colectivo digno para nuestras compañeras", apuntó David Aganzo, quien también destacó que "ahora hay una propuesta nueva con Mediapro", aunque puntualizó que "los sindicatos tienen que intentar negociar con la patronal y el tema de cómo consiga la patronal su dinero es un tema suyo". "El paso que han dado los clubes con el tema de Mediapro es un movimiento y la FEF tiene que apoyar a que el fútbol femenino vaya a mejor2, reclamó Aganzo.

MEDIAPRO y la ACFF proponen un pacto global por el bien del fútbol femenino y de sus jugadoras.



Más información: https://t.co/BKaVtrrQM9 pic.twitter.com/OoHdPObcsP — Asociación de Clubes de Fútbol Femenino (@AsociacionCFF) November 4, 2019

"Estamos cerca", admitó el presidente de la AFE, que sin embargo subrayó que "las jugadoras están en condiciones de trabajo muy por debajo de las que deberían ser y, aunque se está hablando del salario y la parcialidad, una vez solucionados esos temas, hay otros muchos puntos muy importantes que hay que acordar". "AFE volverá a poner sobre la mesa las justas y necesarias reivindicaciones que expusieron las futbolistas de Primera División en la reunión convocada (con las jugadoras) hace unos días", añadió el sindicato de futbolistas posteriormente a través de un comunicado, en alusión a la reunión de este jueves 7, a partir de las 12.00, de nuevo en la sede del Ministerio de Trabajo.