Los Márquez: cuando ganar es cosa de familia

La familia Márquez es un claro ejemplo de eso que se llama "raza de campeones". Este domingo los hermanos Marc y Álex han vuelto a repetir la gesta de 2014, cuando ambos se proclamaron a la par campeones del mundo de Moto GP y Moto 3, respectivamente. En esta ocasión, Alex lo ha hecho en una categoría superior, Moto 2, en el circuito de Sepang, en Malasia.

Álex, de 23 años, se mostró "muy contento" y viviendo un sueño tras conseguir el título, si bien reconoció que "no fue fácil" y que después de atravesar la línea de meta le "temblaban las manos". "Estoy muy contento de todo el trabajo hecho durante el año, de cómo hemos sabido rehacernos tras los momentos malos y desde el principio he tenido muy buenas sensaciones, he tirado al máximo y ha sido complicado, pero ahora estoy súperfeliz de haber conseguido el título aquí en mi segundo intento, como la otra vez, por lo que se repite la historia", recordó.

"Cuando he pasado la línea de meta y he llegado a él -su hermano Marc Márquez- estaba exhausto, ahora entiendo cuando llegaba él y no reaccionaba mucho. Estás hecho polvo, te felicitan, te abrazan... pero tú no sabes ni quién eres", afirma el pequeño de los hermanos Márquez, doble campeón del mundo. "Desde fuera se vive más y seguro que durante la carrera él ha sufrido mucho, como todos, pero se pone muy contento y es de agradecer tener un hermano así", dijo orgulloso

Marc, que acudía Sepang con el título de campeón de mundo ya en el bolsillo, reconoció sobre su hermano Álex que "la presión que aguanta, no es fácil". "No es fácil ser hermano de... Y la gente se piensa que abre puertas pero muchas veces te cierra las importantes".

"Se lo ha ganado él, es campeón del mundo de Moto 3, campeón del mundo de Moto 2 y no lo ha tenido fácil, ha tenido que soportar comentarios de todo tipo y presiones, pero al final es lo que le he dicho 'tío, si quieres conseguir este campeonato deja el teléfono a un lado, olvídate de las redes sociales que a veces hacen mucha sangre y te tienes que concentrar en pilotar, que es lo que tú sabes", aseguró que le dijo a su hermano.

Marc Márquez dijo disfrutar mucho de las celebraciones con su hermano "porque con la presión no sabes lo que siente él encima de la moto, y los nervios de la carrera por si llega Luthi o no". "Estábamos en la oficina con José y Rubén, que son los dos amigos que nos acompañan, y estábamos todo el tiempo pensando si vamos a la curva o no. No lo había vivido nunca, porque en Valencia no lo pude vivir así cuando ganó, pero ha sido emocionante y disfruto mucho con él".

El piloto de Repsol Honda aseguró que el título de Moto 2 de su hermano es muy importante ya que "todas las motos son iguales y cuenta la mentalidad, el ser constante, las carreras en solitario y ahí en Moto 2 es donde se ve si hay piloto o no".