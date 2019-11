Quartararo sentencia y Márquez registra su peor resultado en un entrenamiento

El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) sentenció la quinta 'pole position' de la temporada al ser el más rápido en los entrenamientos oficiales para el Gran Premio de Malasia de MotoGP en el circuito de Sepang, en los que el español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) sucumbió a la superioridad de su rival.

Márquez se fue por los suelos de manera estrepitosa y cosechó el peor resultado de entrenamientos de su carrera deportiva en MotoGP después de la decimotercera posición que obtuvo en el Gran Premio de Italia de 2015, en Mugello.

Márquez, tras la carrera, ha afirmado que por suerte no se había hecho daño y que le ha dolido más "llegar al box y ver que estaba undécimo". "Ya no era una carrera fácil saliendo delante, y será una carrera difícil, por que no es el circuito donde estamos mejor, pero el primer objetivo realista saliendo undécimo es acabar entre los cinco primero, aunque el que tengo en la cabeza es intentar llegar al podio, pero dependerá de varias circunstancias", explicó Márquez.

Al narrar su caída, el piloto de Repsol Honda comentó que tuvo tiempo de pensar y que iba "equilibrando con el cuerpo porque veía que estaba rotando el cuerpo y que iba a caer de boca".

"Estaba tratando de equilibrar el cuerpo para caer con todo el cuerpo y ya que la caída no la evitas, intentas caer con todo el cuerpo, por eso he repartido la caída en las dos rodillas, los dos codos, el pie izquierdo, la boca, el casco, es ahí donde intentas encogerte bien y no hacerte daño", comentó Márquez, quien recalcó que "por suerte no me he hecho daño, pero me ha dolido más cuando he llegado al 'box' y estaba undécimo".

Aunque su trayectoria deportiva comenzó con sendas "pole position" en Sepang, tanto en 2013 como en 2014, a Marc Márquez, que ha ganado en dos ocasiones aquí (2014 y 2018), el trazado malasio no se le ha dado especialmente bien en los últimos años pues tras la segunda posición de 2015 ha ido de mal en peor, cuarto en 2016, séptimo en 2017 y 2018 y, ahora, en 2019, no ha podido pasar del undécimo puesto, además de sufrir una caída bastante fea cuando intentaba "robarle" el rebufo al propio Fabio Quartararo.

El piloto de Repsol Honda saltó disparado por los aires de su moto cuando intentaba seguir al piloto francés después de recuperar la tracción inopinadamente en la rueda trasera, al negociar la segunda curva, con la mala suerte de que en su caída Marc Márquez apoyó primero el pie izquierdo, después la rodilla derecha, y acabó dándose de frente con el casco contra el suelo.

Aunque algo aturdido, el campeón del mundo de MotoGP pudo regresar por su propio pie hasta el taller, en donde en algunos momentos se le vio titubear si bien inicialmente parece no tener ninguna lesión, aunque sí las lógicas contusiones por el fuerte golpe que se propinó.

Y, mientras Marc Márquez regresó andando a su taller, sus rivales lograron el primer triple de Yamaha en la primera línea, con el mejor tiempo para Fabio Quartararo, por delante de Maverick Viñales y de Franco Morbidelli, todos ellos por debajo del anterior récord del trazado, que tenía desde el año 2015 el español Daniel Pedrosa (Repsol Honda RC 213 V) en 1:59.053.

Quartararo, superada la presión exteriorizó con rabia el logro obtenido y fue tal la fuerza que empleó que acabó arrancándose la pantalla del casco camino de la zona cerrada destinada a los tres primeros clasificados.

Sólo faltó en la "fiesta" de Yamaha, el italiano Valentino Rossi, que se tuvo que conformar con la sexta plaza, superado por el australiano Jack Miller, el mejor de Ducati, y el británico Cal Crutchlow, el mejor de Honda.

La primera Suzuki de la clasificación fue la del español Alex Rins en la séptima posición, con la primera Aprilia en manos de Aleix Espargaró, decimocuarto, y la primer KTM con Pol Espargaró, decimoquinto.

No defraudó el pequeño de los hermanos Márquez, Alex, que se juega el título mundial de Moto2 y que dominó la jornada para conseguir el mejor tiempo por delante del japonés Tetsuta Nagashima (Kalex) y el surafricano Brad Binder (KTM).

A Alex Márquez (Estrella Galicia 0'0 Kalex) le valen numerosas cábalas al final de la carrera de Moto2, pero la más clara es la victoria, que le daría de manera inapelable el título mundial, y el de Cervera demostró en la sesión oficial que está dispuesto a plantearse ese objetivo, la victoria, para no dejar nada al azar.

Una vez más y de manera consecutiva, el piloto de la localidad gaditana de Conil de la Frontera, Marcos Ramírez (Honda), consiguió el mejor tiempo en Moto3, por delante del japonés Tatsuki Suzuki (Honda) y del británico John McPhee (Honda), con el ya campeón del mundo, el italiano Lorenzo dalla Porta (Honda), séptimo, y quien fuera su más enconado rival en ese desempeño, el español Arón Canet (KTM), duodécimo