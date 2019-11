Bottas se cuela en la fiesta de Hamilton

Cuando todos miraban a Lewis Hamilton, el hombre del día en el Circuito de las Américas fue Valtteri Bottas. El finlandés logró la 'pole' en una clasificación algo extraña, en la que le bastó el primer intento de la Q3 para lograr el mejor crono de la sesión. A escasas milésimas acabaron Sebastian Vettel y Max Verstappen. Por primera vez desde el verano, no habrá un coche rojo liderando la parrilla de salida.

Hamilton saldrá quinto. No es, ni mucho menos, el puesto deseado por un piloto que ha ganado cinco de las ocho carreras disputadas aquí, máxime cuando tiene a tiro su sexto mundial. No es una situación mala, ni mucho menos, pero no podrá fallar: Bottas sale desde la única posición que retrasaría un poco más la fiesta del británico, algo que tarde o temprano sucederá.

Antes de la clasificación, en Ferrari ya hubo carreras, gritos y blasfemias varias. El causante fue Charles Leclerc o, más estrictamente, su coche. Ni siquiera había dado una vuelta en los terceros entrenamientos libres cuando el coche del monegasco empezó a fallar. "Algo no va bien", se quejaba por la radio, mientras en las pantallas de telemetría se confirmaba que efectivamente estaba fallando.

Inmediatamente le mandaron parar donde pudiera y retirar el monoplaza. Aunque los ensayos de los terceros libres sirven lo justo si todo va bien, cuando hay un problema así todo es pánico. Hay apenas dos horas para arreglar el problema, poner todo en orden y hacer salir un monoplaza que, en el caso del '16', es uno de los favoritos para la 'pole'.

Los mecánicos pudieron ponerse manos a la obra para encontrar el problema, primero, y arreglarlo, después. Cuando restaba poco menos de una hora para el arranque de la clasificación, encontraron el fallo: una fuga hidráulica. El aceite caído obligó a tomar una decisión rápida: renunciar al motor nuevo para montar uno usado ya. No es lo ideal, pero lo cierto es que no tenían mucha más alternativa y lo lograron, con poco más de 10 minutos de margen.

Este tipo de situaciones no se podrán producir a partir de 2021. El parque cerrado es uno de los elementos que cambia con la nueva normativa. A partir de esa temporada, los coches que salgan en la FP3 tienen que ser los mismos que disputen la clasificación y la carrera, ya que se establecerá el toque de queda tras la jornada del viernes y no tras los terceros libres del sábado como ocurre ahora. Si Leclerc hubiera roto en el GP de Estados Unidos de 2021, no hubiera disputado la clasificación.

No obstante, no será la última vez que la fiabilidad tome su cuota de protagonismo en las tres carreras que quedan. Muchas batallas, más allá de la resolución del campeonato a favor de Lewis Hamilton (Bottas necesita un milagro), están pendientes de resolverse. Una de ellas es la que tiene Carlos Sainz con Alex Albon y Pierre Gasly. El ex de Red Bull, hoy en Toro Rosso, está por delante de Sainz con sólo un punto de ventaja. El de Red Bull, ex de Toro Rosso, está dos por detrás del español. Pero es el de McLaren quien más ganas tiene de dar la campanada. Acabar sexto el año le confirmaría como el mejor de la zona media, justo por detrás de los Mercedes y los Ferrari y tras uno de los Red Bull, el de Max Verstappen. Acechando los puestos de honor, el golpe moral para McLaren sería definitivo si puede confirmar su buen momento con un piloto de nuevo ahí arriba. El séptimo puesto de parrilla le hace soñar con que es más que posible sumar, si bien tendrá a Albon justo delante.

No obstante, la mecánica avisa. Las restrictivas normas en cuanto a la duración de las piezas ya ha dado algunos sustos en esta recta final de campeonato, y el circuito de Austin, como antes el de México y como ocurrirá con el de Brasil, castiga la fiabilidad. Buena parte de las opciones de todos pasarán por salir razonablemente intactos desde el punto de vista técnico este domingo.