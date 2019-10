Un equipo en cuadro

Se podría decir que se mire donde se mire, el Real Zaragoza tiene bajas. Las tiene tanto atrás como delante. Y estas no vienen en un buen momento para la entidad blanquilla, alrededor de la cuál hay muchas dudas sobre el rumbo que tomará en función de la ya habitual y periódica crisis otoñal de resultados. A perro flaco todo son pulgas y parece que el Real Zaragoza las tiene todas.

Los últimos en incorporarse a la lista de ausentes del encuentro del próximo domingo han sido Grippo, debido a su expulsión en El Molinón, Atienza, con un esguince en la rodilla izquierda que le tendrá mes y medio de baja, y Kagawa, con un dolor lumbar, aunque el mediapunta japonés aún no es baja segura para la cita dominical.

Ausencias y más ausencias en un momento clave de la temporada en el que el conjunto zaragozano tiene que sumar para poder reemprender el vuelo hacia las alturas que ocupaba hasta hace bien poco, y de las que aún no se ha bajado del todo gracias a las rentas obtenidas en el excelente arranque de temporada. Y tendrá que intentar volver a volar con una retaguardia inédita hasta la fecha. Enrique Clemente y Alberto Guitián. Sobre esta situación habló ayer en rueda de prensa Daniel Lasure, que aseveró convencido que "parece que en esa parcela nos quedamos un poco cojos con las bajas de Atienza y Grippo, pero tenemos gente que lo va a hacer fenomenal y que está preparada". Guitián y Clemente es seguro que serán los centrales titulares y por tanto, todas las miradas estarán sobre ellos a la hora de intentar cerrar la sangría defensiva que sufre el equipo desde la lesión de Vigaray.

El lateral derecho procedente del Alavés es baja todavía, pero ya ha vuelto a trabajar y su regreso podría estar cercano, aunque no se quiere volver a arriesgar con su estado como ya sucedió de cara al duelo ante el Cádiz, que supuso su recaída. Desde la baja del poderoso carrilero diestro, el Real Zaragoza promedia dos goles encajados por partido y así los ha recibido en cada uno de ellos, con dos excepciones: la de Soria, donde el equipo pudo mantener su puerta inmaculada, y la de Gijón, cita en la cual el conjunto dirigido por Víctor Fernández fue goleado por un contundente 4-0.

El tridente, en horas bajas

Pero las ausencias no afectan tan solo a la defensa. El ataque también adolece de efectivos. A la baja de Raphael Dwamena, que el Real Zaragoza está intentando paliar con la llegada de un delantero, y donde la primera opción es Jonathas, podría unirse la baja de Shinji Kagawa por un golpe en un costado. Lo que haría que Luis Suárez fuera el único del tridente blanquillo que comenzó la Liga con tan buenos réditos. El Real Zaragoza se queda en cuadro.

Sin embargo, no todo son malas noticias en la actualidad del equipo de la capital del Ebro. La nota positiva la pone el canterano Jorge Pombo, que podrá estar a disposición de Víctor Fernández de cara a la visita de Las Palmas este domingo a La Romareda. Las bajas de Dwamena y Kagawa trasladan el foco a la 'unidad B', donde Soro y Pombo parecen partir con ventaja. Las lesiones y sanciones harán que el Real Zaragoza no disponga de muchos titulares, pero el conjunto zaragozano buscará la solución a todos sus problemas, que ahora parecen haberlo sumido en un callejón oscuro de difícil salida. Esta cura no es otra que la victoria. El triunfo todo lo sana y es que es bien sabido, y como aseveró ayer en rueda de prensa Dani Lasure: "cuando van las cosas muy bien somos muy buenos y cuando van mal somos muy malos".