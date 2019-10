Dani Lasure: "Tenemos que ganar como sea"

Dani Lasure volvió a la titularidad en el último encuentro liguero del Real Zaragoza. El lateral zurdo ocupó su demarcación natural, pero no pudo celebrar su vuelta al once con una victoria. El canterano tiene muy claro lo que necesita el equipo. "Necesitamos ganar. Todos somos conscientes y más en La Romareda, donde llevamos varios partidos sin ganar", ha apuntado. "Tenemos que ganar como sea, aunque haya adversidades, problemas...No miramos al calendario más allá de ganar el partido siguiente", ha incidido Lasure.

El Real Zaragoza no está consiguiendo retomar la senda de la victoria y en su estadio, los blanquillos no suman los tres puntos desde el 15 de septiembre, cuando se impusieron por 3-1 al Extremadura. "Somos conscientes de que van pasando las jornadas y de que no ganamos. Queremos recuperar el crédito de la gente porque en casa nos quieren ver ganar y también entendemos que se impacienten un poco", ha declarado esta mañana en rueda de prensa.

El equipo dirigido por Víctor Fernández está teniendo una serie de malas noticias, más allá de los resultados. La expulsión de Grippo y la baja de Atienza abre la puerta a una pareja de centrales inédita hasta la fecha, la formada por Clemente y Guitián. "Parece que en esa parcela nos quedamos un poco cojos con las bajas de Atienza y Grippo, pero tenemos gente que lo va a hacer fenomenal y que está preparada", ha expresado.

El lateral zurdo ha rechazado la idea de que esté habiendo una psicosis en el Real Zaragoza debido a que todo lo que le puede ir mal, le va mal: “Creo que no la hay. Es verdad que los resultados no nos están viniendo de cara como sí que nos pasaba al principio, pero no nos podemos enredar en qué puede pasar o en si tenemos mala suerte. No nos podemos quedar en el pasado y tenemos que mirar hacia delante”, ha aseverado.

El Real Zaragoza se medirá este domingo en La Romareda desde las 18.30 a Las Palmas. Un rival que está por detrás en la tabla, pero con una plantilla confeccionada para intentar el ascenso a Primera División. “En esta categoría todos los equipos son potentes. Lo hemos visto fuera de casa y también cuando han venido a La Romareda. Cada partido es una final y da igual quien venga”, ha aseverado.