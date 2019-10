Las Alayeto, a un partido de las 200 victorias

Mapi y Majo Sánchez Alayeto están a un solo partido de conseguir su victoria número 200 en el World Pádel Tour. Las gemelas atómikas son la pareja femenina con más victorias en su haber y su partido de mañana por la tarde en el Santander WOPEN 2019 puede suponer para ellas una victoria de cifra redonda, además de histórica. “Son muchas victorias y aunque nosotras no llevamos la cuenta, 200 es un número que nos hace ilusión. Nadie ha conseguido llegar a esa cifra, sería algo histórico. Además al poco tiempo de volver de mi lesión poder alcanzar esta cifra aún hace que este partido sea más especial si cabe”, asevera Mapi Alayeto.

Las zaragozanas disputarán su cuarto torneo juntas tras la operación de hombro de Mapi. En el reciente Estrella Damm Menorca Open se impusieron en la final a la pareja número dos del circuito mundial: Alejandra Salazar y Ariana Sánchez. Y volvieron a ganar una final, algo que no sucedía desde junio del año pasado.

Las gemelas atómikas son toda una institución en el mundo del pádel y su palmarés es muy extenso. Durante muchos años han dominado el panorama de este deporte con mano de hierro, siendo la pareja nº1 del circuito del WPT en 2014, 2015, 2017 y 2018, además de sumar un Europeo en 2009, cinco campeonatos del mundo y otros tantos títulos. Sin embargo, su dominio se vio interrumpido por la lesión de hombro de Mapi. “Empecé a tener dolores en septiembre. Aguanté hasta diciembre para acabar la temporada porque pensaba que no era una lesión tan grave, pero cuando se vio que era grave decidí operarme”, recuerda Mapi.

Aquél parón supuso que Majo, tuviera que competir con otra pareja. “Fue bastante duro estar sin ella. Mapi sufría por la lesión, pero yo también por su ausencia, porque no tenía a mi hermana jugando a mi lado. Después de 10 años jugando juntas de forma profesional me tuve que acostumbrar a jugar con Delfina Brea, pero fue una buena experiencia”, explica Majo. Por su parte, Mapi apunta: “Todavía no estoy al 100% de mi lesión de hombro. Voy poco a poco. Tengo alguna pequeña molestia, aún tengo que fortalecerlo, pero como digo yo, al final es un hombro operado, no es un hombro sano al 100%”.

A día de hoy, la pareja más emblemática del mundo del pádel ocupa el tercer puesto del ránquin y tras el torneo de Santander solo quedarán dos citas más para terminar la temporada: el Córdoba Open, entre el 12 y el 17 de noviembre, y el Estrella Damm Master Final 2019, que se disputará en Barcelona del 19 al 22 de diciembre. Las hermanas Alayeto tienen 35 años, pero el momento de dejar de jugar aún no ha llegado: “De momento no nos planteamos una retirada a corto plazo. Vivimos el presente y ya lo iremos viendo. Lo que es casi seguro es que después de dejar de jugar seguiremos vinculadas al pádel”, declara Mapi.

Si mañana consiguen el triunfo en los octavos de final del torneo de Santander será su victoria número 200. Lo que convertirá ese choque en un partido especial, aunque para ellas ya fue muy importante su reciente victoria en Menorca. “Significó mucho el triunfo en este torneo ya que fue después de un proceso tan largo de recuperación. El poder estar de nuevo en la competición y además vencer a Alejandra Salazar y Ariana Sánchez, que lo habían ganado prácticamente todo este año. Hizo que fuera una victoria muy especial”, asevera Mapi, que también recuerda como día inolvidable su primer gran triunfo, en el año 2013 y con Barcelona como escenario. “Fue nuestro primer torneo y ganamos a las mejores parejas, lo que supuso un cambio de chip ya que parecía que nadie podría entrar en ese TOP 5 de parejas”, rememora Mapi. Y el resto como se suele decir, es historia.