Porfirio Fisac: "Tiene que ser un partido completo, cercano a la perfección"

Porfirio Fisac es un hombre de trabajo y esfuerzo. Y esas señas de identidad las viene trasladando al Casademont Zaragoza. "Para ganar al Barça no vale solo con lo que tú hagas. También tiene que estar lo que ellos no hacen. Tiene que ser un partido completo, cercano a la perfección", ha aseverado el entrenador. "No creo que exista el partido perfecto, pero para ganar este tipo de partidos tienes que estar cerca de esa sensación de que lo has hecho todo bien", ha confesado.

El equipo zaragozano llega a este encuentro como segundo clasificado, pero mantener esa posición en la tabla será complicado debido a la entidad del rival. El Casademont continúa pendiente de la enfermería, donde el pívot cubano Javier Justiz y el base aragonés Rodrigo San Miguel son seria duda para el choque del domingo, además de la baja de Seibutis. "Rodrigo igual está en un estado físico justo después del último día y esto ha hecho que no pueda entrenar, al igual que Justiz y creo que en ambos casos son serias dudas para llegar al partido", explicó Fisac. "Nunca he sido de arriesgar mucho, pero si tienen opciones de poder hacerlo van a jugar. Es difícil en ambos casos y si os dijera quién está más cerca yo diría que Justiz", añadió.

El trabajo de los jugadores rojillos tendrá que ser importante. "Creo que tenemos que correr y esforzarnos muchísimo más que ellos para como mínimo acercarnos al nivel que ellos tienen. Nuestro grado de esfuerzo tiene que ser muy superior al de cualquier otro día porque sino es difícil tener opciones contra un equipo de este nivel", apuntó el entrenador. "Creo que es un día para saber lo que tenemos que hacer nosotros, pero sobre todo para identificarnos con nuestro público y si normalmente pido valentía hoy no es un día de valentía sino de trabajo al máximo. No sé si tendremos alguna opción, pero si la tenemos hay que cogerla y si no, como mínimo que el público se vaya diciendo qué trabajadores son estos chicos", añadió.

El Barça visitará el pabellón Príncipe Felipe sin un jugador específico para el puesto de base y sobre ello ha hablado también Fisac: "Han hecho una plantilla que aunque han tenido problemas en un puesto determinado como es el del base, les da igual". Respecto a Nikola Mirotic, uno de los mayores peligros del conjunto catalán, Porfi ha advertido empleando un símil futbolístico: "Nikola es un gran jugador, pero cuando fijas mucho la atención en el delantero centro, llegan los del mediocampo y meten los goles".