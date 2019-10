Exigente cita en Estambul para el Casademont Zaragoza

En su estreno europeo, el Casademont se desencajó ante las primeras adversidades. Fue un enemigo dócil, escasamente combativo; con una defensa quebradiza, muy vulnerable, con importantes fisuras en todas sus líneas; y al mismo tiempo fue un equipo sin ritmo, sin paciencia y sin criterio en sus acciones de ataque. Su deficiente actuación se tradujo en una contundente derrota en Alemania, frente al Telekom Bonn (85-71). Los germanos se emplearon siempre con mayor intensidad, fuerza y convicción, al margen de presentar un acierto devastador desde el perímetro: hasta seis de sus jugadores superaron el 42% de efectividad en los lanzamientos triples -Simons, Bartolo, Dileo, Subotic, Zimmerman y Frazier-, un fiel reflejo de las lagunas de los zaragozanos en las labores de contención.

Y sin apenas tiempo de descanso, al Casademont le sobreviene ahora otro obstáculo de envergadura en el torneo continental, de nuevo en rodeo ajeno: se mide en Estambul con el Besiktas (18.00, Aragón TV), uno de los conjuntos más exigentes del Grupo D. La escuadra turca está dirigida por Dusko Ivanovic, con todo lo que ello conlleva: la presencia del técnico dota a la plantilla de carácter, energía, tesón y vitalidad, además de garantizar mucho trabajo y numerosas variantes tácticas.

El Besiktas se impuso a domicilio en la jornada inaugural de la Champions, en la pista del PAOK de Salónica (60-69), aunque lo hizo con más dificultades de las previstas. De hecho, fue un choque equilibrado, dominado por los griegos durante muchos minutos, pero que acabaron ganando los turcos con un parcial de 0-14 en la recta final del encuentro.

El escolta estadounidense Toddrick Gotcher, que facturó 19 puntos, fue el máximo anotador del choque y un azote permanente desde la línea exterior (5/7 en triples); mientras que por dentro destacó su compatriota James McAdoo, quien conquistó dos anillos de la NBA en las filas de Golden State Warriors (2015 y 2017). El pívot castigó al PAOK con 12 puntos y 11 rebotes en 29 minutos de juego, y finalizó la contienda con 21 créditos de valoración.

En el partido ante los griegos también destacaron el turco Birkan Batuk, con 10 puntos -7 de ellos en los compases finales-, y el estadounidense Jordan Theodore, una de las piezas más relevantes de la competición, que aportó 11 tantos y 13 de créditos de nota general. Sin embargo, el base arrastra molestias físicos -ya no jugó el pasado fin de semana, ante el Banvit- y su concurso ante el cuadro aragonés no está asegurado. Mientras, el Casademont Zaragoza no podrá alinear a Renaldas Seibutis, quien sigue recuperándose de sus problemas de espalda.

En la ING Basketball Super League -la Liga otomana-, el Besiktas ocupa actualmente la séptima posición de la tabla, con un balance de dos victorias (Bahcesehir Koleji y Banvit) y dos derrotas (Anadolu Efe y Galatasaray). En la última jornada, el conjunto de Dusko Ivanovic se impuso en casa con autoridad al Banvit (97-82), en un partido desequilibrado en gran medida por el acierto de Nemanja Djurisic (22 puntos), Burak Yildizli (21) y Shaquielle McKissic (17).