El CH Jaca solicitó aplazar el partido en Puigcerdà por la situación política de Cataluña

El Club Hielo Jaca pidió este viernes a la Real Federación Española de Deportes de Hielo (RFEDH) que suspendiera los partidos de Liga de los equipos sénior y júnior previstos este mismo sábado ante el Club Gel Puigcerdà, en la localidad gerundense, ante las afecciones que la situación política de Cataluña pudieran ocasionar al normal funcionamiento de la competición. La petición fue desestimada por la Federación Española, de modo que el conjunto altoaragonés viajará este sábado hasta Puigcerdà, ya que de lo contrario se le daría el partido por perdido.

"A la vista de los acontecimientos que están teniendo lugar en Cataluña, el Club Hielo Jaca considera que no se dan las condiciones necesarias de tranquilidad para que nuestros equipos puedan llegar en tiempo adecuado y en las condiciones físicas y anímicas necesarias a las horas fijadas para la celebración de los partidos en Puigcerdà", explicó el presidente del club jaqués, Antonio Betrán, en el comunicado remitido a la RFEDH.

Desde el CH Jaca, se advierte también "del sobrecoste económico que supondría tener que repetir el desplazamiento, en caso de cortes de carretera que impidieran la llegada a la hora señalada". Por todo ello, continúa Betrán, "se solicita que, al igual que está sucediendo en otras disciplinas deportivas, se decrete el aplazamiento de los partidos de la liga sénior y júnior". La solicitud fue respaldada por la Federación Aragonesa de Deportes de Invierno (FADI).

El Club Gel Puigcerdà asegura "no tener ningún aviso o comunicado de que este fin de semana haya previstos cortes en carreteras o protestas de cualquier tipo que pudieran retrasar o impedir la llegada". El conjunto gerundense añade que el CH Jaca "puede optar por otras rutas, como por ejemplo, por Francia, la cual le llevaría directamente a Puigcerdà, o salir con un poco más de antelación".

El juez único de la RFEDH, Cristian Zamora, determina que "no corresponde el aplazamiento de los partidos". Sobre el argumento del corte de carreteras, indica que el Código del Hockey sobre Hielo establece en su artículo 111 que no se considerarán causas de fuerza mayor los problemas originados por el transporte y los traslados, "con lo que no puede prosperar el argumento relativo a los hipotéticos cortes en la carretera". Con respecto a la tranquilidad y las condiciones físicas y anímicas de los deportistas, asegura que "son cuestiones meramente subjetivas, que no pueden considerarse como de fuerza mayor".

Así, los jugadores entrenados por Sergey Zemchenko y Javier Casaus jugarán en Puigcerdà por segunda vez en lo que va de temporada, pues el equipo ya se desplazó a la Cerdaña durante la primera vuelta de la Liga, cayendo por un ajustado marcador de 3-2, que hizo inútil el doblete de Gastón González. Aquel encuentro se disputó hace menos de un mes, el día 21 de septiembre.