Crece la amenaza de huelga en el fútbol femenino

Tras romperse este martes las negociaciones entre los clubes y los sindicatos para la firma del primer convenio colectivo en la historia del fútbol femenino español, la posibilidad de que las jugadoras convoquen una huelga es ahora más factible. Después de tres horas de reunión entre la Asociación de Clubes y los sindicatos, encabezados por la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), no hubo acuerdo entre las partes en un encuentro que se presumía crucial para solucionar el conflicto.

La Asociación de Clubes, que agrupa a todas las entidades de la Primera Iberdrola excepto al Barcelona, al Athletic y al Tacon, accedió a situar el salario mínimo en 16.000 euros brutos anuales, pero exige que la parcialidad de la jornada laboral pueda ser del 50%, es decir, media jornada, mientras que los sindicatos pretenden limitarla al 75% y, además, que se reconozca el derecho al paro. La parcialidad es el principal punto de enfrentamiento entre la patronal y los sindicatos, aunque el presidente de la AFE, David Aganzo, aseguró tras la frustrada cita que la Asociación de Futbolistas no sólo reclama que se fije el salario mínimo y dicha parcialidad, sino también otros derechos como «la maternidad, las vacaciones o el acoso sexual».

"Confiábamos muchísimo en que se firmase el convenio. Estamos distanciado y tristes", reconoció el máximo dirigente de la AFE tras la reunión celebrada en el Centro de Estudios Sagardoy en Madrid, después de un año de negociaciones sin éxito y hasta 17 cumbres anteriores en la sede de LaLiga y del Consejo Superior de Deportes (CSD), entre otros organismos.

A falta de un convenio que se considera imprescindible para que las mujeres futbolistas disfruten de los mismos derechos que los hombres, el sindicato Futbolistas ON es partidario de una huelga, mientras que la Asociación de Clubes rechaza lógicamente tal medida de presión y la AFE remite a la opinión de las protagonistas, «como ha hecho en todo el proceso».

"Me sorprende que Futbolistas ON hable así como así de huelga. AFE hará lo que decidan las jugadoras, a quienes noto cansadas, pero también con ganas de ser respetadas. Las jugadoras hablan de ciertas líneas rojas y ellas decidirán qué hacer", apuntó David Aganzo en una entrevista al diario 'As', antes de la última reunión celebrada en la capital.