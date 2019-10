El equipo recupera el cerrojo en la portería

El candado de la portería zaragocista volvió a cerrarse en el último partido liguero. El Real Zaragoza consiguió mantener su portal a cero después de tres choques en los que había encajado seis goles (dos en cada encuentro). Que Cristian Álvarez no tuviera que recoger ningún balón del fondo de la red contribuyó de nuevo a que el conjunto de Víctor Fernández volviera a la senda de la victoria cuatro jornadas después.

El cuadro zaragozano ha conseguido en estas 11 jornadas, a falta del compromiso de mañana en Fuenlabrada, dejar su puerta inmaculada en cinco choques. O lo que es lo mismo, el Real Zaragoza no ha recibido ningún gol en la mitad de los partidos que ha disputado. Con esta quinta portería imbatida que el Real Zaragoza logró ante el Numancia, Cristian Álvarez es a día de hoy el segundo portero que más veces ha dejado su portería a cero, tan solo por detrás del guardameta del Albacete, Tomeu Nadal, que ha sido alineado en 10 de las 11 jornadas de Liga y no ha recibido gol en 6. Por lo tanto, aunque el portero argentino consiguiese de nuevo no encajar en la visita al Fernando Torres, no conseguiría ser el guardameta con más porterías a cero.

El no encajar ha supuesto en cuatro duelos la victoria para los de Víctor Fernández, con la excepción del encuentro ante el Lugo, en el cual la escuadra lucense desplegó un férreo entramado defensivo, que el equipo blanquiazul no supo desarbolar, sobre el césped de La Romareda. La relación entre no recibir goles y la victoria parece clara y ya se sabe que encajar pocos goles es buena señal de cara a ocupar la zona noble de la tabla. No es una ciencia exacta, pero hay mucho camino andado si se consigue.

En el último ascenso del conjunto zaragozano, en la 2008-2009 con Marcelino García Toral en el banquillo, López Vallejo mantuvo la puerta limpia en 8 ocasiones y Toni Doblas lo hizo en 7, encajando el club blanquillo 42 goles, y más recientemente, en la 2017-2018 con Natxo González, cuando se rozó el ascenso directo y se terminó cayendo en los ‘play off’, los tantos que recibieron los guardametas zaragocistas fueron 44 y el número de porterías imbatidas ascendió a 13.

Otros ejemplos de ello son los tres ascendidos en la temporada pasada. El Granada, que ascendió de manera directa como segundo clasificado, tan solo encajó 28 goles, dejando hasta en 18 de las 42 jornadas la portería a cero. Por otro lado, el equipo que subió como líder destacado: Osasuna, también mantuvo su arco inmaculado en 18 ocasiones y recibió 35 tantos, mientras que el Mallorca encajó 37 y mantuvo la puerta sin perturbar en 16 compromisos. A diferencia de ellos, el Real Zaragoza no tuvo solidez atrás y la temporada pasada solo mantuvo su gatera impoluta en 11 partidos y llegó a encajar un total de 51 goles, circunstancia que lastró enormemente al equipo y le alejó de los puestos altos de la clasificación.

Consciente de la acuciante necesidad del conjunto zaragozano para frenar la sangría defensiva, la dirección deportiva incorporó futbolistas que ayudasen a echar el cerrojo. Tanto Pichu Atienza como Vigaray han sido indiscutibles en los esquemas de Víctor, y el equipo se ha debilitado notablemente por la baja por lesión del potente lateral diestro. Con Vigaray sobre el césped el equipo zaragozano tan solo ha recibido dos goles: uno frente a la Ponferradina y otro ante el Extremadura. Pero tras la baja del defensor de 25 años llegado desde el Alavés de Primera División, el Real Zaragoza se ha visto sensiblemente afectado. Prueba de ello son los seis goles que encajó el equipo en los siguientes tres compromisos. Pero el conjunto de la capital aragonesa logró el pasado domingo, no sin sufrimiento, volver a dejar su puerta a cero y es actualmente el segundo equipo con menos goles encajados con 8 por los 6 del Huesca.