El gesto bilbilitano por la deportividad que conquista Tauste

Minuto 37 de partido en el campo de Las Rozas entre el juvenil B del Club Deportivo Tauste y el de la Escuela de Fútbol Base Calatayud, el pasado sábado, dia 5. En el marcador reina el 0-0. Un jugador bilbilitano –Alejandro Pascual Sánchez– y el portero cincovillés –Jorge Lucea Guallar– chocan en la frontal del área, el guardameta queda tendido en el suelo y los visitantes anotan el primer tanto del encuentro. Hasta ahí lo que podría haber sido una jugada sin más en un duelo de las decenas que se disputan en las categorías base cada fin de semana. Pero no todo acabó ahí. En la siguiente jugada, los del Jalón les transmitieron a los taustanos que no se iban a mover para que marcasen el empate, lo que así ocurrió. Esta acción recibió el reconocimiento del público presente y del club local, que se lo ha transmitido a la Federación Aragonesa (FAF) para que se premie el comportamiento.

"Fue el momento más real y más sano del juego limpio, de la deportividad, de que todavía hay buenas personas, gente muy sana, chicos en este caso, que se suman porque haya menos injusticia en el fútbol", apuntaba Eugenio Azuara, presidente del Tauste, en el escrito remitido a la Federación Aragonesa de Fútbol (FAF). "Todo viene de una jugada muy rápida, marcamos y no somos conscientes de que el portero estaba lesionado, se lo propuse y ellos no dudaron ni un segundo", comenta Fernando Iglesias entrenador del cuadro bilbilitano: "No me esperaba otra respuesta de ellos".

El partido se resolvió con un 4-2 a favor de los locales, pero eso ya es lo de menos. "Lo más importante fue el fair play", remarcaba Azuara, quien daba "mil enhorabuenas a todos los jugadores, entrenadores y padres del Calatayud". Asimismo, pedía que "sea reconocido por la Federación y por todos los que estamos involucrados en el fútbol base este hecho maravilloso y que sirve de ejemplo para todos". Desde la FAF explican que este asunto se tratará en la próxima reunión del Comité de Competición, previsto para la semana que viene. "Esta acción, difícil de ver en un campo de fútbol, vale más que mil victorias y títulos", insistía también Fernando Royo, de la dirección deportiva taustana.

"Sabiendo el resultado, lo comentamos y teníamos claro que lo volveríamos a hacer", afirma rotundo Iglesias, mientras preparan la sesión de entrenamiento. Cuenta con un grupo de 16 futbolistas, de edades comprendidas entre los 16 y los 18 años: "Entre la gente que ha pasado a otras categorías y los que se han marchado a Zaragoza, casi toda la plantilla es nueva". Iglesias reconoce estar orgulloso de los chavales: "Es un ejemplo y es importante en estas edades, porque están para formarse no solo en lo deportivo".

A pesar de la derrota, los bilbilitanos pueden decir que "conquistaron" Tauste con un gesto de deportividad.