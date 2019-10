Directos al Mundial de carreras de obstáculos

No solo es correr; no solo es saltar, arrastrarse, barro, cargar, trepar... No es ganar o perder, es mucho más». ¿Qué es? "Es lo que da sentido a las carreras de obstáculos, o más conocidas por OCR (siglas en inglés de Obstacle Course Race). Una actividad que atrae a los que nos gusta vivir retos y emociones intensos. Que tiene actualmente un éxito arrollador", explica Eduardo Jofre Satué, presidente de OCR Aragón. El club nació hace dos años como un grupo de amigos a los que les unía la pasión por unas pruebas que tienen un punto de aventura y desafío, un camino de obstáculos en cuerpo y alma. "Las redes sociales hicieron su trabajo y ahora somos 111 asociados y seguimos creciendo", recalca Jofre. Y han pasado de correr pruebas los fines de semana a dar el salto internacional.

Ocho de los integrantes del OCR Aragón llevarán el nombre de la Comunidad en el Campeonato del Mundo de carreras de obstáculos, que se celebran del 11 al 13 en Londres. Su presencia está enmarcada en la categoría de grupos de edad, la segunda en importancia tras los élite. El equipo lo forman: en 30-34 años, Víctor Pezonaga, Eric Serés, Raúl De Diego y Raúl Ansón; en 35–39, Fernando Giménez, Manuel Caamaño y Eduardo Jofre; en 45-49, José Royo.

"Las carreras de obstáculos tienen actualmente un éxito arrollador. Están reconocidas internacionalmente, pero en España aún se está a la espera de que se considere deporte oficialmente a través de una federación. Ahora hay un organismo que las regula, OCRA España. Nosotros queremos uno en nuestra Comunidad y unificar las pruebas en un calendario oficia"», explica Jofre. Actualmente han surgido nuevos equipos como el Zufarian Team de Zuera, Titan Sport Ejea y CPT Team en Zaragoza que, junto a OCR Aragón, se han unido formando la que será la futura federación territorial y delegación del organismo nacional.

Las carreras se presentan como sendas de espinas sin rosas: los participantes tienen que exprimir su físico para sortear obstáculos tan variados como la suspensión de diferentes elementos (similar a la escalada), cargar variados objetos (ruedas, sacos, troncos...), efectuar lanzamientos, reptar... Normalmente, las pruebas se diseñan entre elementos naturales y con la presencia de barro como seña de identidad.

"La Spartan Race es la más emblemática e internacional. En Aragón las dos citas con más tradición son la Zufarian Race en Zuera y la Templar Race en Monzón. Esta explosión competitiva es una oportunidad para que los iniciados cojan experiencia y se abran a participar en campeonatos internacionales", resalta Jofre. Esto es lo que han conseguido los ocho integrantes del OCR Aragón, que el pasado junio dieron muestra de su gen competitivo en el Europeo celebrado en la ciudad polaca de Gdynia y el mes pasado en la Spartan Race en Estados Unidos.

Ahora llega el turno del Mundial. "Llevamos todos una pulsera que lleva escrito ‘We love Obstacles’ (nos encantan los obstáculos). Somos de los equipos que más representación llevamos en las carreras de la Liga, certamen que lideramos y que es el que reparte –por los buenos resultados– los billetes para el Mundial", añade Jofre. En el combinado sobresalen dos atletas élite –no son profesionales pero sí compiten al máximo nivel–, que actualmente forman parte del Spartan Spain Pro Team: José María Resano y Francisco Álvarez del Manzano, que participaron el año pasado en el Mundial. Además, Melani García y Sergio Ferrando corrieron en la división grupos de edad como harán los ocho integrantes del OCR Aragón, que cuenta con el patrocinio principal de Atitlan Chiropratic.

Pero el club no solo se fija en el nivel competitivo, sino que pretende promocionar la práctica de esta actividad. "Tenemos un local en Zaragoza donde guardamos obstáculos específicos que hemos ido adquiriendo", apunta Jofre. A pesar de la dureza física de las carreras, el atleta asegura que es accesible para cualquier persona "con voluntad y ganas" independientemente de su edad (hay participantes de más de 50 años), sexo (las féminas se han enganchado) o condición física. "Es una experiencia inolvidable y compartirlo en grupo lo hace indescriptible", concluye.