El CH Jaca no puede con el Barça en su debut como local

El CH Jaca cayó en la cuarta jornada de la Liga Nacional ante el Barça Hockey Gel (1-6) en el que suponía su primer encuentro de la temporada como local y al que asistieron más de 700 espectadores. Con este resultado, los jaqueses son colistas con un punto, dos menos que el Puigcerdá.

En el primer periodo, el Club Hielo Jaca se adelantó en el minuto 3, gracias a una buena internada de Adrián Betrán por la banda izquierda, en una jugada iniciada por Sergio Sarasa y el meta Bruno González. Solo tardó cuatro minutos en empatar el Barça por medio de Íker Barandiarán, a pase del jaqués Héctor Alastruey.

Bruno González consiguió frenar con sus paradas al equipo azulgrana al inicio del segundo periodo, pero los visitantes se volcaron en ataque y dieron la vuelta al marcador con un tiro del jaqués Adrián Ubieto desde la zona azul, en superioridad numérica. Otros dos goles de Arturo Guerra y Oriol Rubio en apenas diez minutos dejaron el partido visto para sentencia. En el último periodo, Héctor Alastruey y Óscar Rubio ampliaron la ventaja.

El club aprovechó los prolegómenos del encuentro para presentar a los equipos de sus tres secciones, curling, patinaje y hockey. Dentro de ésta última en este ejercicio cuenta con conjuntos en veteranos, sénior, femenino, júnior, sub 17, sub 14, sub 12 y sub 10. Además, se guardó un minuto de silencio en memoria tanto del ex presidente Pascual Rabal, que también fuen ex alcalde de Jaca, como de Iñaki Sarasa, padre del jugador Sergio Sarasa.

Tampoco hubo fortuna en la Liga Júnior, ya que el Club Hielo Jaca perdió con el Barça por 2-7. Adrián Torralba y Sergio Sarasa adelantaron en el primer periodo al equipo jaqués, que recibió un parcial de 0-5 en el segundo tercio y encajó dos goles en el último tiempo. El quinto y el séptimo gol de los visitantes fueron en superioridad numérica.

La nota positiva llegó por parte del bloque femenino, que consiguió su primera victoria en la Liga Iberdrola al derrotar al Huarte navarro por 8-1. Victoria Serrano y Paula Moreno anotaron tres goles cada una, mientras que Cristina Ubieto y la joven Nerea Giménez, de 13 años, completaron la goleada.