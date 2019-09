Teresa Perales: "Tardaré un poco en ceder el testigo, me retiraré cuando me ganen"

La nadadora española Teresa Perales, ganadora de 26 medallas paralímpicas, tiene claro que no quiere pensar en una posible retirada antes de afrontar en Tokio sus sextos Juegos para no perder "el foco en competir y ganar", y aseguró que se retirará cuando la ganen y que tardará "un poco en ceder el testigo" los nuevos jóvenes valores, mientras que reconoció su ilusión por ganar algún día el Princesa de Asturias de los Deportes.

"No me gusta pensar en esto antes de los Juegos (posible fecha de su retirada) porque perdería el foco en competir y ganar. Me retiraré cuando me ganen, tengo claro que no me voy a retirar en lo alto", señaló sonriente Perales este lunes durante su participación en los Desayunos Deportivos de Europa Press, patrocinados por Repsol, Loterías y Apuestas del Estado, y Liberbank.

La aragonesa recordó que está "recién llegada" del Mundial celebrado en Londres a principios de septiembre y con alegría de haber "subido a lo más alto del podio", al ganar el oro en los 50 m espalda de la clase S5.

Y este éxito le ha renovado su "fuerza" para estar en Tokio. "Mi preparación va encaminada a clasificarme y a ganar medallas. Tengo la esperanza de subir al podio y con dos medallas me conformo, tres sería maravilloso", expresó. "Me van los retos y me encanta disfrutar, que nos releven pronto, pero yo, el testigo tardaré un poco en cederlo", sentenció.

"No sabes la ilusión que me haría....", replicó cuestionada por el premio Princesa de Asturias de los Deportes. "En mi casa es una fecha del año donde se pone la tele, somos muy seguidores de estos premios, y sería la mayor ilusión de mi madre", añadió.

En este sentido, la ganadora de 26 medallas paralímpicas no ve injusto que no se lo hayan concedido. "A mí siempre me parece justo porque siempre se reconoce a grandes deportistas y a sus grandes trayectorias. Hay que recordar que no premian un resultado deportivo, premian otras cosas", subrayó Perales.

"Hablar de movimiento paralímpico siempre es maravilloso. En mi caso, cuando tienes 19 años tienes tu proyecto de vida y nadie se plantea que te pueda pasar nada, que eso es cosa de otros y que no vas a estar en una silla de ruedas ni tener una discapacidad. La vida nos sorprende y puedes quedarte estancado y dejarla pasar, que además sigue sin ti, o subirte al carro y ver que puedes sacar de provecho", relató sobre su experiencia tras quedarse en silla de ruedas por una enfermedad neurológica.

Por ello, la nadadora española siempre trata de "dar un mensaje superpositivo". "Le quitamos drama, aunque algo tiene, pero se abren más puertas cuanto más valiente eres. No la cambiaría por todo lo que me ha venido después, como un hijo maravilloso", remarcó.

La zaragozana recordó la importancia de contar con un entorno que te puede hacer "más fácil" afrontar una discapacidad. "Yo tuve un entrenador maravilloso que me dijo que era un diamante en bruto que se podía pulir. Me ayudó mucho conocer a muchos deportistas que me ayudaron a desenvolverme en mi vida porque todos los días era como subir el Everest", apuntó.