Fabián Téllez: «El Mann Filter tiene armas en ataque para hacer un juego dinámico»

El Mann Filter inicia hoy (13.15, Siglo XXI de Zaragoza), ante el poderoso Perfumerías Avenida, una nueva temporada, la séptima, en la élite del basket femenino. El técnico Fabián Téllez repasa la actualidad ante el inminente debut contra el campeón de la Copa de la Reina y reciente subcampeón de la Supercopa.

¿Con qué perspectivas inicia el curso 2019-20 el Mann Filter?

A nivel de objetivos, sin dejar de ser ambiciosos y competitivos, debemos ser realistas con lo que es actualmente la Liga Femenina. En los últimos años la competición ha sufrido una inflación bastante importante y muchos equipos han inflado los presupuestos. En positivo, no lo hemos sufrido nosotros. Esto nos hace ser cautelosos y realistas, tener los pies en el suelo sabiendo que la liga es muy exigente. Pero que esto no nos haga dejar de ser competitivos y ambiciosos; sabemos que representamos a toda una ciudad y esto nos hace ser responsables.

¿Y a nivel personal?

Con ilusión, ya cuando arrancamos el año pasado dije que mi intención era cumplir los dos años. Estoy muy integrado en Zaragoza y con muchas ganas de seguir creciendo en el Stadium Casablanca.

El Mann Filter lleva el nombre de Zaragoza, que se convierte este fin de semana en la capital del baloncesto femenino.

Para la ciudad es un logro más; hay mucho trabajo detrás, desde hace años, para que no haya ningún tipo de dudas de que Zaragoza puede albergar un evento así con todas las garantías: desde la Federación, los clubes y el Ayuntamiento, no es gratuito. Nadie puede dudar de que Zaragoza es una muy buena plaza para albergar un evento así.

¿Y qué supone para el equipo ser anfitrión de este Open Day que organiza la Federación Española?

A nosotros nos ha tocado iniciar la primera jornada ante un rival muy difícil, el Perfumerías Avenida (campeón de la Copa de la Reina y subcampeón de la Liga) que es un candidato de primer nivel para el título. Y nosotros venimos de una pretemporada difícil, por el número de lesionadas con las que llegamos al primer partido. Pero entendemos que, más allá de un resultado, lo que hay es una implicación de una ciudad y unas jugadoras que poco a poco van siendo conscientes de lo que representa el baloncesto femenino en la ciudad y que se sienten parte de ello.

Como dice, la pretemporada ha sido accidentada y corta, apenas este mes de septiembre para preparar la competición. ¿Cómo ha gestionado los problemas?

Como se puede. Llevo mucho tiempo en el baloncesto y no me había pasado nunca esta situación. No es cuestión de mala planificación, o de falta de trabajo del staff o de las jugadoras… Si estás entrenando y se te va el tobillo, como le ha pasado a Merritt (Hempe), que lleva un mes parada, es mala suerte. Como las dos roturas en el cuádriceps de dos jugadoras (Zoe Hernández y Umi Diallo)… Hemos podido contar con las canteranas, que lo están haciendo muy bien, pero que no se les puede exigir como a una profesional.

¿Qué estilo de Mann Filter se va a poder ver en la pista?

En relación al año pasado, tenemos más armas en ataque y más capacidad de anotación, podemos hacer un juego más divertido y dinámico. Creo que hemos fichado jugadoras que tienen rango de tiro. Y detrás, quizás, vamos a tener que hacer un esfuerzo para armar el equipo. El curso pasado el equipo dio una muy buena imagen en la segunda vuelta armándose defensivamente. Si esta escuadra logra tener la mitad de implicación que la del año pasado, a nivel de esfuerzo, entrega y trabajo, creo que podemos ser optimistas y nos podremos divertir, independientemente de la realidad de la liga.

¿El campeonato se presenta este curso más igualado?

Creo que hay tres franjas: por arriba, Girona está asentado como el candidato a ganarlo todo –es el campeón de la liga y acaba de ganar la Supercopa–, Valencia ha dado un paso adelante y se ha reforzado todavía mejor; y Perfumerías Avenida. Y por debajo, solo a un peldaño, Gernika, Gipuzkoa, Cadí La Seu, Bembibre… Y luego Ensino de Lugo o Ciudad de los Adelantados, el equipo de Tenerife, que han subido, y se han reforzado de forma increíble con jugadoras contrastadas.

La afición volverá a ser el jugador número seis en la pista…

Está claro. Ya el año pasado lo demostró en la segunda parte del campeonato, donde hubo una simbiosis muy grande con el equipo y lo notamos todo. En casa dimos un salto de calidad tremendo y esperamos que esta conexión se vuelva a dar. Nuestra afición es un valor diferencial.