Dura derrota del Mann Filter (74-45)

Duro comienzo para el Mann Filter Casablanca en el Open Day de la Liga Femenina. Lo que se adivinaba como un complejo inicio ante el Perfumerías Avenida, se hizo realidad. La derrota de este domingo (74-45) fue dolorosa por la imagen que se pude ver de las anfitrionas, que en este caso jugaron como equipo visitante. El poco tiempo de preparación, las bajas en pretemporada y el partido de las actuales subcampeonas fueron claves en un encuentro con poca emoción. Pero el técnico Fabián Téllez no quiso poner excusar: "La actitud de Avenida en pista, que acudía con bajas, ha sido la de ir a por el partido y nosotros hemos dejado de competir demasiado pronto. Tendríamos que tomar nota. Y ante estoy no hay justificación. Era nuestra afición y teníamos que haber dado más que la imagen que hemos demostrado en pista".

Las salmantinas, con las bajas de Lloyd, Hayes y Erika De Souza, llegaban tocadas pero con más rodaje al inicio de la competición, un hecho que se vio en la pista en cuanto al ritmo e intensidad defensiva. La ilusión del Mann Filer, que debutaba con la buena sensación que había dejado en sus dos amistosos, le permitió incluso dominar el marcador en los primeros minutos, pero un parcial de 9-0 con Maite Cazorla como protagonista colocaba el 19-9 y la primera ventaja importante.

El Mann Filter, con el regreso de Merritt Hempe tras su lesión, aguantó hasta que el Perfumerías Avenida se puso en modo apisonadora en el segundo parcial. Con un juego colectivo que asfixió a las locales: Vitola, Hof, Samuelson, Akhator y Silvia Domínguez demostraron el acierto suficiente para decantar la balanza en el marcador (48-19) y para desilusión de los más de 1.000 espectadores que se acercaron al Siglo XXI. Un aspecto radicalmente opuesto al del cuadro zaragozano, ya que tan solo Vega Gimeno, Nacickaite, Dillard y Hempe habían conseguido anotar en la primera parte.

Con poco en juego, la segunda mitad continuó con un guion similar hasta la llegada del último periodo (67-27). Perfumerías bajó el pistón y el Mann Filter encontró el acierto que, en ocasiones con muy buenas decisiones, no había logrado. Así se llevó el parcial (7-18) y maquilló el resultado final (74-45). Además, el debut con canasta incluida de Marina Cenis, jugadora de la cantera del Stadium Casablanca, levantó a la afición en un par de ocasiones. Un premio merecido por su desparpajo durante toda la pretemporada.

Fue la nota alegre en un equipo que se despidió de la hinchada con caras largas. "Hemos fallado en cosas que no deberíamos haber fallado, como no saber los sistemas, la actitud… entonces estoy disgustada y enfada conmigo misma y con el equipo. Y creo que hoy no hemos dado la cara», hacía autocrítica al final del partido la capitana, Vega Gimeno.

PERFUMERÍAS AVENIDA-MANN FILKTER: 74-45

Perfumerías Avenida: Domínguez (9), Cazorla (8), Vilaró (7), Vitola (14), Akhator (10) –cinco inicial–; Hof (12), Samuelson (9), Gil (5), Santibáñez y Suárez.

Mann Filter: Ayuso (5), Nacickaite (13), Dillard (10), Gimeno (6), Hempe (9) –cinco inicial–; Cenis (2), Markovic, Simon y Lahuerta.

Parciales: 15-9, 33-10, 19-8 y 7-18.

Árbitros: Jorge Muñoz, Eric Carrera y Laura Piñeiro.