El Club Voleibol Teruel se pone guapo para el inicio del curso

El Club Voleibol Teruel, vigente campeón de la Superliga, ha presentado este jueves en la plaza del Torico sus nueva equipación. La plantilla, que ya se encuentra casi al completo en la capital mudéjar -solo falta el holandes Fabián Plak, que aterriza este domingo 29- podrá lucirla en el partido por el primer título de la temporada, la Supercopa. Será el sábado 5 de octubre a las 18.00, cuando la escuadra naranja se enfrente al Unicaja Costa de Almería en el pabellón turolense Los Planos.

El central Pablo Bugallo, con sus 197 centímetros de altura, el receptor Thomas Ereu y el líbero Aarón Gámiz han sido los encargados de mostrar al público, que se agolpaba para ver a sus héroes del voleibol, las nuevas camisetas del CV Teruel, que apuestan definitivamente por el naranja, el color que define al equipo.

La alcaldesa, Emma Buj, ha agradecido al Club Voleibol Teruel "que lleve el nombre de esta ciudad por toda España y Europa". "Este equipo se ha convertido en una parte importante de Teruel y por eso, desde el Ayuntamiento, estaremos siempre a su lado", ha dicho. Buj ha animado a la población "a llenar Los Planos" en cada partido, empezando por el que se jugará este sábado 28, un amistoso contra el Río Duero Soria que servirá para presentar oficialmente a la afición el nuevo equipo de esta temporada.

El patrocinador de la nueva equipación, Carlos Lizaga, de la empresa de venta de automóviles Martín Lizaga, se mostró orgulloso de poder colaborar con el CV Teruel en una trayectoria que dura ya 5 años.

A diez días de la Supercopa, el equipo afronta sus primeros entrenamientos con la plantilla casi al 100%, ya que durante la pretemporada la mitad del conjunto, junto con su primer entrenador, Miguel Rivera, competían en el Campeonato de Europa. El central eslovaco Filip Gavenda ha llegado esta semana sumándose a Víctor Rodríguez, Aarón Gámiz y Jordi Ramón, que estaban con la selección española. Al estar fuera Rivera, este verano ha sido Maxi Torcello quien se ha hecho cargo de la parte técnica del equipo.

Miguel Rivera no ha ocultado este jueves que no será fácil coordinar a toda la plantilla, que a diferencia de la de la pasada campaña, en la que solo se cambiaron dos jugadores respecto a la anterior, contará con ocho nuevas piezas. "Tenemos mucho trabajo y poco tiempo", advirtió el entrenador en referencia a la llegada de la Supercopa.

El presidente del Club Voleibol Teruel, Carlos Ranera, dio prácticamente por sentado que el equipo no podrá jugar esta temporada en la Champions al no contar con recursos económicos suficientes. "Hace falta más de lo que tenemos, el respaldo no ha llegado a tiempo", lamentó. No obstante, destacó que el CV Teruel tiene "un gran conjunto" formado por jóvenes y veteranos y "otros que serán un descubrimiento para la afición".