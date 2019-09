Aleix Espargaró cree que es MotorLand es "la mejor pista" del mundial

El español Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), quinto en los entrenamientos para el Gran Premio de Aragón de MotoGP, comentó satisfecho que "seguramente" para él "sea la mejor pista del campeonato".

"Hemos sido todo el fin de semana siendo competitivos, siempre entre los diez primeros y la vuelta detrás de Marc ha sido muy positiva, no sólo por acabar quintos, también por rodar detrás de él y ver cosas de la Honda, que siempre es interesante", explicó el piloto de Granollers.

Espargaró reconoció haber tenido "una buena referencia delante". "Me ha pasado Marc justo antes de arrancar la vuelta rápida. He ido al límite. Casi me caigo en la variante de bajada. He tenido mucho rebote y casi me caigo, pero siempre es divertido llevar la moto al límite y era muy importante hacer una buena clasificación. La salida será clave, pues si aguantamos hasta mitad de carrera con el grupo, la segunda mitad es favorable para la Aprilia", agregó.

Aleix Espargaró aseguró que para él sería muy bueno acabar como ha acabado hoy, quinto. "Pero estar entre el sexto y el octavo ya es realista en un circuito en el que sólo Marc tiene un ritmo muy superior a los demás. Ni Fabio ni Maverick parecen estar lejos. Si Marc se va desde el principio no creo que la carrera en el grupo sea muy rápida, así que será una buena oportunidad para nosotros", comentó.

No obstante, sincero y realista, Aleix Espargaró no piensa en el podio, aunque señala: "Todo puede pasar en MotoGP ya que los pilotos cada vez son más agresivos y las carreras más complicadas pero lo bueno es que saliendo tan adelante, será más fácil que en otras carreras".