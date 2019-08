El Gran Premio de San Lorenzo lleva a 114 corredores a las calles de Huesca

Serán 35 vueltas a un circuito de 2,4 kilómetros hasta completar un total de 85 kilómetros. Convertida ya en toda una tradición dentro del programa de festejos oscense, el Gran Premio de San Lorenzo alcanza este jueves su 68ª edición de la que es considerada su etapa moderna, dado que existen referentes que remontan la competición ciclista hasta 1888. Una vez más las calles de la capital altoaragonesa volverán a llenarse de público para jalear a los 114 corredores de la categoría élite y sub 23 que tomarán la salida a las 11.00 en la avenida Monreal.

Después, la serpiente multicolor atravesará la calle Joaquín Costa, la ronda Montearagón, la calle San Juan Bosco, la ronda Misericordia, la ronda Agustins y el paseo Lucas Mallada para regresar de nuevo a la avenida Monreal. "El circuito es el mismo que el de los últimos años, está funcionando bien y facilita la asistencia de gente por todo el trazado, una de las características que definen la prueba", señala Miguel Bergua, presidente del CC Oscense, entidad encargada de su organización. "Mientras que otras competiciones similares a la nuestra están desapareciendo porque a los equipos no les gustan los trazados urbanos, ésta continúa gracias precisamente al público, algo a lo que los ciclistas no están acostumbrados y que resaltan cuando compiten en el Gran Premio de San Lorenzo", manifiesta, ante la que es la gran cita del año para su entidad. "Es nuestro referente, aquello por lo que la gente más no reconoce", explica.

En esta ocasión son 114 los inscritos. Aunque hay alguno que competirá por libre, la gran mayoría pertenecen a trece conjuntos llegados principalmente de Cataluña, Comunidad Valenciana, Navarra, País Vasco y Andorra. También se esperaba a un equipo holandés, pero no ha podido llegar finalmente por problemas de logística. De la representación aragonesa se encargan los anfitriones del Supermercados Altoaragón, La Tova, el Servylimp-CC Iberia y el CC Turiaso.

Entre los nombres destacados que rodarán por Huesca y que tendrán como misión suceder en el palmarés a Sebastián Mora aparecen Eloy Teruel, del GSport, y Roger Adriá, del Lizarte. El primero fue olímpico en Londres 2012 y cuenta con varias medallas internacionales en la modalidad de pista, una plata y un bronce en europeos y dos platas y un bronce en mundiales. El segundo es el reciente campeón de la Copa de España Élite y Sub-23.

Para mantener la emoción a lo largo de toda la competición, se han habilitado varios esprints especiales. Habrá premios, además de al ganador, al primer equipo, el primer aragonés, primer corredor local y el primer corredor del CC Oscense. También se distinguirá a aquel que sea capaz de marcar la vuelta más rápida.