Guzmán Sanz y Ane Iturria, primeros en la Subida a Oroel

La lluvia y la niebla, sobre todo en la cima de la Peña Oroel, han acompañado a los cerca de 300 deportistas -218 corredores y 69 senderistas- que este domingo han disputado la XXII Subida a Oroel, la carrera de montaña más antigua que se corre en Aragón. Aunque lel Club Atletismo Jaca, organizador de la prueba, había previsto un recorrido alternativo por si la meteorología era demasiado desfavorable, finalmente no ha hecho falta y los corredores han realizado con normalidad los 10,7 kilómetros entre Jaca y la Cruz de Oroel. El primer chico en coronar la cima de la peña Oroel ha sido Guzmán Sanz, con un tiempo de 00:59:10, y la primera chica Ane Iturria, que ha hecho un tiempo de 01:13:19.

Para los marchadores la salido ha sido alrededor de las 8.30 y para los corredores pasadas las 9.15 de este domingo desde la plaza San Pedro de Jaca. A los deportistas les quedaban por delante 10,7 kilómetros hasta la Cruz de Oroel. Tras un pequeño recorrido neutralizado, los deportistas se han dirigido hacia el río Gas, enfilando el barranco de San Salvador, para llegar al Parador de Oroel, desde donde ha comenzado la verdadera dureza del recorrido.

La salida se ha establecido en la Plaza San Pedro de Jaca y ha tenido lugar pasadas sobre las 8.30 para los andadores y pasadas las 9.15 para los corredores. Tras un pequeño recorrido neutralizado, comenzaba el espectáculo con los primeros escapados. El comienzo "ha sido un poco rápido, con Jaime Ruiz y Denis Lorda que han salido tirando y se han escapado un poco", explicaba Guzmán Sanz. Luego, desde la fuente de San Salvador, Sanz cogía a ambos "he mantenido el ritmo y me he escapado hasta el Parador, donde he aumentado el ritmo". "Como les había sacado casi un minuto en el Parador, he ido más tranquilo, pero a falta de un kilómetro para la cruz, había mucha niebla y no podía ver quien venía", subraya el ganador de la prueba de montaña. Al mirar para atrás "el que ha quedado segundo me había casi cogido y he tenido que esforzarme más para volver a sacar ventaja". La niebla también ha estado presente en la cima de la peña Oroel, pero en general "el día ha estado bien, con temperatura buena".

Sanz ha destacado que ha ganado porque especialistas en este tipo de pruebas como Luis Alberto Hernando, Daniel Osanz, Kiko Hernando o deportistas que realizan este tipo de carreras o kilómetros verticales "no han venido, porque si no, hubiera sido otra cosa y me hubieran ganado seguro, quedando en 4º o 5º puesto como otros años".

En la clasificación general absoluta el primero ha sido Guzmán Sanz (00:59:10), seguido de Iñaki Olano (00:59:23) y Javier Burguete (01:00:10). El cuarto ha quedado Jaime Ruiz (01:01:13), que también ha sido el primero en categoría veteranos. En cuanto a la categoría femenina, Ane Iturria ha quedado primera (01:13:19), Yolanda Riera segunda (01:14:22) y Claudia Valero de la Flor tercera (01:16:08).

El sábado se celebraron las carreras infantiles, en las que se batió récord de participación con 289 niños y niñas. Se establecieron siete categorías, desde los 3 años hasta los 15 de la categoría cadete.