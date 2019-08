Arturo Santamaría: "Debemos tener las miras más altas"

Son muchos años de vinculación con el club, ahora en un rol diferente.

Hace 20 años que debuté con el primer equipo y ahora tengo muchísima ilusión de empezar esta etapa como entrenador. Soy ambicioso. Siempre me ha gustado la parcela de técnico y ahora podré aplicar todo lo que he aprendido. Tengo muchas ganas de empezar.

Ha compartido vestuario con algunos de los jugadores a los que ahora va a dirigir, ¿será un impedimento?

Yo lo considero una ventaja porque tanto ellos me conocen a mí como yo a ellos ya que he convivido con la mayoría muchísimas temporadas. Las dos partes nos tendremos que ir aclimatando y al principio será un poco extraño el que me vean como entrenador y yo no verme parte de los jugadores. Pero eso yo creo que será en los primeros instantes ya que al fin y al cabo tenemos un objetivo común que es competir al máximo todos los partidos y llevar al equipo a la zona alta, que es donde debemos estar. Será algo diferente porque el puesto de entrenador tiene otras exigencias que el de jugador y voy a tener que tomar decisiones que no solo me afectarán a mí sino también al grupo. Por mi parte, también tendré que intentar sacar el máximo a los jugadores.

¿Cómo está la plantilla a día de hoy?

Salvo sorpresa muy grande, está cerrada. Somos 16 jugadores, una plantilla larga. Estoy muy contento con los fichajes y ahora solo queda trabajar y hacer que saquen su mayor rendimiento para poder cumplir los objetivos que nos hemos marcado. La hemos confeccionado en conjunto con el cuerpo técnico y el director deportivo, Santi Herrero. El equipo conserva un gran número de integrantes de la pasada temporada y hemos hecho algunos fichajes que consideramos que darán un cambio a la dinámica de la pasada temporada.

A pesar de ese bloque continuista, no sigue Nano Modrego.

Sí, ha sido una decisión deportiva, dura, meditada y que se ha tomado con la intención de que el proyecto deportivo salga lo más beneficiado posible y, en ese sentido, se ha decidido que no continuara en la primera plantilla. Ha sido una decisión complicada de tomar, pero que ha sido pura y exclusivamente deportiva.

Nano no se lo tomó bien.

Bueno, yo entiendo que es una decisión complicada de asumir, es entendible. Él quería seguir jugando una temporada más y esperemos que lo pueda seguir haciendo. No sé si jugará aquí en Zaragoza en el Colo Colo o dónde lo hará. Yo le deseo lo mejor para el futuro y lo que hemos querido con este diseño de la plantilla es hacer un proyecto a corto-medio plazo lo más interesante posible.

¿Se puede hablar de un salto de la calidad en la plantilla?

Con esa intención se ha hecho. Ha habido cinco incorporaciones. Javi Alonso, que tiene un fútbol muy vistoso que seguro gusta al espectador, es muy habilidoso y tiene gol. También hemos incorporado al porteroDani Álvarez al causar baja yo, a Pablo Trasobares tras su paso por el Colo Colo. A Adrián Ortego, que va a ser uno de los pilares del equipo y creo que supondrá un salto de calidad importante. Y por último, Pedro Cary, que es un jugador que con solo mirar su palmarés ya queda todo dicho. Es campeón de Europa tanto de clubes como de selecciones y viene con las ganas de un juvenil.

El equipo continúa estando nutrido de jugadores aragoneses.

Sí, desde hace varios años el club ha considerado que este modelo es el mejor para todos. En Aragón hay muchísimo talento en el fútbol sala. Confío muchísimo en la gente de aquí y por eso apostamos por ellos.

¿Por qué va a luchar el Fútbol Emotion esta temporada?

Aspiramos a todo. Intentaremos competir contra todos los rivales. No podemos conformarnos con mantener la categoría. Tenemos que tener las miras mucho más altas y nuestro objetivo es poder estar compitiendo para entrar en la zona alta. Sobre todo tenemos que hacernos fuertes en el Siglo XXI.

¿Es posible repetir los resultados de la temporada 2017-2018?

Esa temporada fue un éxito, quizá seguramente la mejor de la historia del club y tenemos que tener esos objetivos como algo tangible. Ver que si trabajamos y todo va saliendo como esperamos, no es algo imposible. Para nosotros es algo accesible y un objetivo que nos debemos marcar. No podemos conformarnos con estar en la zona de media tabla y no pasar apuros. Una ciudad como Zaragoza y un club como el nuestro se merece y tiene que mirar más arriba.