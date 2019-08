Zaragoza, pionera en vóley playa

La capital aragonesa se ha convertido en pionera en lo que al vóley playa se refiere. Por primera vez en la historia, la localidad de Zaragoza es el escenario de un Campeonato de España por selecciones autonómicas de esta modalidad deportiva en la categoría sub-19. Un torneo en el que los diferentes combinados de las Comunidades de España están luchando por conseguir el primer puesto, una posibilidad a la que ya no optan los equipos aragoneses de categoría femenina. Desde el viernes 2 hasta mañana domingo se va a desarrollar la competición femenina, mientras que la masculina comenzará el lunes y las finales se celebrarán el miércoles 7 de agosto. Toda la competición se ha desarrollado en el CDM Actur, donde esta mañana, bajo un sol de justicia, la pareja aragonesa formada por Saraï Vijuesca y Lidia Peralta ha conseguido la única victoria de uno de los conjuntos de la Comunidad.

El máximo representante de la Federación Aragonesa de Voleibol, David Lechón, explica cómo se gestó este Campeonato: “El presidente de la Federación Española nos hizo un encargo tanto al presidente de la Federación madrileña como a mí para organizar el torneo sub-19 y sub-21 en una ciudad de interior en lugar de en una con playa. Lo cual es algo que muy pocas veces se ha hecho”, a lo que añade que “es la primera vez que se organiza un campeonato en Zaragoza a nivel estatal ya que en vóley pista sí que se han organizado tanto en Zaragoza como en Teruel, pero no en la modalidad de playa”.

Pero la Comunidad no solo es pionera al acoger este campeonato, sino que también lo es por llevar casi un lustro trabajando en un proyecto de tecnificación de vóley playa, una circunstancia que, además de la capital de Aragón, también comparten dos regiones interiores más de la geografía española: Madrid y Extremadura. David Lechón explica el origen de esta circunstancia: “Teníamos interés en montar un proyecto aquí para tecnificar a niños y niñas que tengan capacidades para participar en este deporte. Trabajamos desde edades tempranas con ellos y la intención es que cuando tengan 21 o 23 años empiecen a despuntar en el panorama nacional”, aunque también reconoce que el nivel en Aragón es “muy flojo”, principalmente debido a que “no hay clubes específicos de vóley playa y a que los clubes de vóley pista no les apetece que sus niños hagan vóley playa”.

Las características del terreno de juego hacen que este sea un deporte duro y muy físico. El secretario de la Territorial, Juan Chicón, comenta algunos de los aspectos que le diferencian del voleibol en pista: “Hay movimientos que se tienen que hacer de determinada manera debido a las características de la pista. En el caso del vóley playa para correr hacia atrás te tienes que girar, no puedes hacerlo de espaldas porque lo más probable es que te caigas. Otro problema de la arena es que te puedes hundir al saltar, algo que no te puede ocurrir en la modalidad de pista”, apunta entre risas Chicón.

Pese a la importancia de este hecho para la capital aragonesa, la participación de las representantes de la Comunidad no ha sido muy próspera. Los dos conjuntos de jugadoras aragonesas quedaron eliminados tras la fase de grupos y no han podido disputar los cuartos de final esta tarde. El equipo de Aragón 2, formado por Lara Peralta y Raquel Pérez, ha disputado su tercer encuentro esta mañana a las 9.00, pero como en los anteriores compromisos, las aragonesas no consiguieron la victoria. Tampoco consiguió el pase el conjunto Aragón 2, integrado por las jóvenes Saraï Vijuesca y Lidia Peralta, que han disputado su último partido a partir de las 11.30. Las representantes aragonesas ya sabían que aunque lograsen la victoria, no disputarían los cruces de cuartos, sin embargo, no se han venido abajo y han conseguido vencer a la pareja del equipo de Murcia, formada por Natalia Rosique y Ángeles Bueno en dos sets (21-11 y 21-13). Esta ha sido la única victoria de Aragón en este Campeonato femenino, que terminará mañana por la mañana con las semifinales y la final. Las favoritas para llevarse el Campeonato de España son las selecciones de Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana y Cantabria.