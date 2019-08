Daniel Osanz, campeón del mundo de kilómetro vertical sub-23

Lo ha vuelto a conseguir: Daniel Osanz ya tiene otro título mundial, el cuarto. El jaqués, de 21 años, es el rey de la modalidad vertical de los campeonatos juveniles de skyrunning. Así lo demostró el viernes, día 2, en el Gran Sasso, un macizo de la cordillera de los Apeninos, situado en la sierra de los montes Abruzos italianos, conquistando una corona llena de suspense, con el altoaragonés en un mar de nervios. Cuando el reloj se acercaba a la medianoche, Daniel pudo dar saltos de alegría: sí, subía a lo más alto del podio sub-23. Un trofeo enorme que se envolvió con una nueva plusmarca mundial: venció con 34 minutos y 52 segundos, dos minutos de diferencia sobre el resto de perseguidores. Enorme.

"Esto muy contento, aunque pasé una tarde muy mala. Sabía que había hecho muy buena carrera, con un muy buen tiempo -1 minuto 40 segundos mejor que el año pasado-, y que era récord, pero no salían clasificaciones. Cayó una tormenta muy grande y se estropearon los chips. Las emociones eran muy intensas", recuerda Daniel, que ha convertido el Gran Sasso en su escenario fetiche ya que en 2018 también se hizo con el oro júnior en Kilómetro Vertical (KV).

CAMPEOON DEL MUNDO DE KV 2019‼️

Vosotros lo hacéis especial 🇪🇸

Muchísimas gracias a tod@s los que me habéis acompañado durante este viaje🤩

@adidas_ES @226ERS @fedme_es pic.twitter.com/B1AHBkWU7s — Daniel Osanz (@DanielOsanz1) August 2, 2019

Un total de 162 atletas tomaron la salida en la cita mundialista con mayor participación hasta fecha. Un recorrido de 3,5 km de largo, con una subida vertical de 1.000 m positivos (hasta una altitud de 2.000 m), les esperaba con campas de hierba y tramos de roca descompuesta que la convirtieron en una prueba dura y exigente idéntica para las tres categorías: Juventud A (16-17 años), Juventud B (18-20 años) y U23 (21-23 años).

"En la carrera tuve unas sensaciones buenísimas, cogiendo mi propio ritmo. De hecho, otro favorito me llegó a adelantar pero no caí en la trampa y en la parte final ya me centré en ir a por el récord, que llevaba aquí cinco años. Esto es un gran premio a una temporada y poder celebrarlo con mis compañeros en la meta ha sido enorme", explica Osanz desde el parque nacional del Gran Sasso, donde este domingo 4 aspira a seguir ampliando su palmarés en la segunda prueba programada del Mundial: la SkyRace.

"Esto es un gran premio y poder celebrarlo con mis compañeros en meta ha sido enorme"

En la tabla de resultados final, segundo fue el japonés Yuki Yamada (37:06.25) y el bronce se lo llevó el suizo Roberto Delorenzi (38:15.09). "Es mi cuarto oro y el segundo consecutivo logrando en este mismo escenario la victoria absoluta; no puedo pedir más. Y, además, con récord de la prueba. Las sensaciones han sido muy buenas y estoy muy emocionado. Poder celebrarlo con mis compañeros en la meta ha sido enorme. Con la tensión que he pasado, ahora soy inmensamente feliz", reitera el atleta del Adidas, que está acompañado por su padres, Francisco y Clara, y su hermano Álvaro, otro fenómeno de las carreras por montaña.

Osanz es uno de los nombres propios del Mundial. Con sus 21 años, asombró a la élite el pasado mayo en La Palma cuando venció en la KV Binter y se colgó la plata en la Media Maratón de la Transvulcania, cita que abría la Copa del Mundo de trail running. Actual campeón de España absoluto de Kilómetro Vertical, logró hace una semana la tercera posición (2h07:08) en el triple Kilómetro Vertical BEI K3 de Susa (Italia), y ahora es segundo de la general Circuito Mundial de KV 2019 tras la disputa de esta quinta prueba. Todos los focos iban a enfocar a este aplicado estudiante de Medicina, que en la primera jornada supo "gestionar los nervios de la presión" para colgare un oro que brilla con una intensidad especial. Daniel Osanz ya prepara la siguiente carrera, la Gran Sasso SkyRace, con 21,6 km y 2.226 m de subida. Además de la clasificación individual se generará la combinada que se otorga a los corredores más regulares en ambas categorías. El año pasado, Osanz se merendó los tres títulos en júnior. "El domingo toca otra vez pelea. A ver si podemos repetir", concluye.

Con la selección española también compite la zaragozana Yaiza Miñana, que finalizó el KV en una buena séptima posición de la categoría júnior B con un registro de 54:19.02, quedándose a 20 segundos de mejorar su marca personal. "Mi objetivo era bajar mi registro; no ha podido ser pero estoy contenta con el trabajo", resume la deportista, integrante del Grupo de Tecnificación de carreras por montaña de la Federación Aragonesa de Montañismo. El oro fue para Ekaterina Osichkina (45:46.58).