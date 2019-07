La pareja más resistente, una pareja de gran fondo, la pareja de oro… Todos los titulares pueden acompañar al tándem que forman Clara Playán y José Manuel García. Aunque ellos aseguran que la denominación que más les define es la de "los locos del ultrafondo". "Hacemos ciclismo extremo y nos apasiona", contestan a la vez. A ellos les van las largas distancias y pedalear horas y horas. Así han logrado este año un doblete mágico: el 4 de mayo se alzaron con el título del primer Campeonato de España de ultrafondo 12 horas, celebrado en el Andalucía Circuit de Almería, y el pasado domingo 28 inscribieron su nombre en el palmarés de dúos mixtos del novedoso Nacional de la especialidad de 24 horas, en el Ricardo Tormo de Cheste (Valencia). "Estamos muy contentos, cansados, pero recordando la gran alegría que nos llevamos y lo duro que es prepararse para una prueba de estas características", apuntan los protagonistas.

Clara y José Manuel se conocieron hace cuatro años y medio. Fue un flechazo. Ella era atleta del Stadium Casablanca, azotada por las lesiones, que descubría otras disciplinas porque «no se vivir sin hacer deporte». El triatlón le adentró en la natación y la bicicleta, y le permitía compaginar con el correr "sin sufrir tanto". Trabajando de socorrista la llamaron para participar en la asistencia de una carrera de ultrafondo. Allí estaba José Manuel en la línea de salida: un ciclista formado en el CAI CC Aragonés, que fichó por el Construcciones ACR (base del actual Lizarte) de Joseba Beloki e Isidro Nozal, para iniciarse como profesional en ruta donde dio forma a su palmarés, aunque sin "poder llegar a explotar". Hasta que aparcó la bici durante casi dos décadas para retomarla con Clara.

La diferencia de edad, 20 años (25 ella; 45, él), "no supuso ni supone barrera alguna". Unieron sus corazones en 2015 y debutaron juntos un año después en las 24 horas del Circuit de Barcelona. Un estreno glorioso ya que subieron al primer cajón del podio. Desde entonces, pedalean a la par. "Cuando la conocí, era capaz de correr dos horas sin soltar las manos del manillar, ni para hidratarse, porque no sabía hacerlo. Le enseñé a disfrutar y crié a un monstruo, porque es increíble como ciclista. Clara es muy disciplinada, y muy metódica en los entrenamientos, llegando a la cabezonería ya que no perdona ninguno. Tiene un motor físico enorme. Una fiera", describe José Manuel García a su compañera.

Clara valora la "experiencia en el deporte y la psicología" de su chico como las claves de su crecimiento. "Me gusta lo mucho que disfruta enseñando a las personas este deporte, lo vive; pero, sobre todo, me gusta la forma que tiene de ver las cosas. Te motiva mucho", destaca la zaragozana, campeona de Aragón de duatlón y ‘top ten’ en campeonatos nacionales en esta modalidad. Aunque lo suyo es la escalada, los desniveles que ponen a prueba la resistencia de su cuerpo, el gran fondo... Y en su empeño arrastra a José Manuel.

No perdonan ni las vacaciones. Hace un mes, la pareja decidió que un buen destino para relajarse en julio, y no abandonar los entrenamientos, eran los Alpes franceses. "Seis días más que bien aprovechados" para vivir una "experiencia increíble" en el pelotón del Marmotte Gran Fondo Alpes 2019, una de las marchas más duras de Europa. El hambre competitiva de Clara le llevó a enfrentarse el día 5 a las épicas 21 curvas de Alpe d’Huez en una cronoescalada en la que acabó en tercera posición, a siete segundos de la segunda y a 23 del primer cajón del podio. Dos días después, abordó los 174 kilómetros y 5.000 metros de desnivel de la carrera estrella, que atrajo a 7.500 participantes de 50 países, y concluyó en segunda posición –pese a pinchar a 20 km de meta–.

Un Nacional accidentado

En el horizonte se asomaba el Campeonato de España de resistencia 24 horas en Cheste, que consiste en dar vueltas al circuito de motos y gana quien más kilómetros suma. "Fue una cita heroica –explica José Manuel– porque el día antes, en el entrenamiento, choqué contra un coche y me di un buen golpe en las costillas. Luego, el sábado, al inicio, en el segundo kilómetro y cuando estaba remontando, otro corredor tocó una rueda de mi bici y volé. Impacté con el asfalto, que abrasaba porque hacía mucho calor, y sufrí serias quemaduras. Pero seguí". El relevo de Clara fue providencial: con una fuerza bárbara, la pareja logró remontar, ganar –con 833 km recorridos, 34,700 velocidad media y 6.864 metros de desnivel acumulado– y sacar 18 vueltas a los segundos, el equipo Tenerife Bike Point. «Es duro, porque son muchas horas. Lo importante es la fortaleza mental, correr concentrado, espíritu de sacrificio y estar pendiente de la estrategia. Y nos salió redondo», reconoce la joven corredora, quien casi sin descansar se incorporó al equipo femenino de ruta Catema, de Gerona, para participar esta semana en la Clásica Navarra femenina, prueba de élite puntuable para la Copa de España de mujeres. "El año pasado corrí varias pruebas, sin estar enrolada en escuadra alguna, pero sufrí varias caídas y lo dejé. Ahora se presentó esta oportunidad y me llamaron del Catema. Así que acepté. No puedo parar", reconoce Clara.

Y cuando finalice ya miran al calendario y a la siguiente cita: la Gran Fondo Larra Larrau, el 7 de septiembre, desde la localidad navarra de Isaba, en el Valle de Roncal, con 146 kilómetros. "Nos gustaría haber ido al Europeo de ultrafondo 24 horas que se celebra en Le Mans en agosto. Es un escaparate muy bonito. Pero nos lo pagamos todo y no nos da el presupuesto. Nos gustaría correr una prueba de gran fondo internacional", concluyen Clara Playán y José Manuel García, que agradecen el apoyo de la Federación Aragonesa de Ciclismo –"sin su respaldo no podríamos ir a los Nacionales"–, Biofrutal, la firma Sencillo Bikes y Velocípedos Sorolla: "Ellos nos permiten alimentar nuestros sueños".